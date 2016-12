Nereguli în farmacii

07:41:14 / 25 Martie 2015

Controale

Nu va puneti intrebarea de ce farmaciile sunt una langa alta Am numarat de la spitalul judetean pana la intersectia bul.Tomis cu str.poporolui,si pe Mircea 17 farmaci.Toate lucreaza cu casa de asigurari acest lucru nu spune nimic? Aici trebuie gasit un sistem de decontare care sa puna capat nergulilor in acest domeniul.Aici provin marile pierderi din bani publici Restul controalelor sunt apa de ploaie.Controlati cum se deconteaza retetele bolnavilor psihici si de cine sunt semnate de primirea lor la diabetici etc