Nereguli la eliberarea adeverinţelor de venit pentru pensionarii militari

Liderii constănţeni ai Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere au trimis, ieri, o scrisoare deschisă primului ministrul al României, Emil Boc, în care acuză medotele neortodoxe prin care sunt obligaţi să contribuie de bună voie la diminuarea pensiilor. „Cu toate că Legea nr.119/2010 nu prevedea implicarea pensionarilor militari în procesul de recalculare a pensiilor, prin încălcarea normelor de tehnică legislativă aţi introdus, în H.G. nr.735/2010, prin exces de putere, ceea ce nu este permis având în vedere calitatea dumneavostră de doctor în ştiinţe juridice, mai multe dispoziţii, obligând pensionarii militari să-şi procure documente doveditoare privind veniturile realizate de-a lungul întregii cariere şi apoi, pe baza acestor documente, să solicite personal recalcularea (în fapt diminuarea) pensiilor. Cei care nu respectau aceste prevederi urmează să fie sancţionaţi cu diminuarea pensiilor, prin recalcularea acestora pe baza salariului mediu brut pe economie“, se arată în scrisoarea trimisă primului ministru. Reprezentanţii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – Filiala Constanţa (SCMD) spun că prin Ordinul M.101/2010, ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, la rândul său doctor în ştiinţe juridice, stabileşte în responsabilitatea Centrelor Militare Zonale (Judeţene) eliberarea acestor documente, cu toate că obligativitatea eliberării adeverinţelor salariale revine altor organe specializate şi abilitate de legile în vigoare.

• INFORMAŢII INCOMPLETE • La 20 noiembrie a început eliberarea adeverinţelor de venit, ocazie cu reprezentanţii SCMD – Filiala Constanţa au constatat că militarii constănţeni au fost prădaţi pe faţă. „Zeci de mii de pensionari militari au primit nişte hârtii, care pot fi oricând dovedite ca nişte falsuri ordinare. Exemplific cu câteva date obţinute de la colegii din Constanţa: unui comandor cu o carieră militară de 33 ani îi lipsesc veniturile pentru 26 ani, unui colonel cu o carieră militară de 37 ani îi lipsesc veniturile pe 20 ani, iar unui comandor cu o carieră militară de 29 ani îi lipsesc veniturile pentru 23 ani. Mai mult, din adeverinţa unui colonel rezultă ca ar fi primit 1.855.685,00 lei în lunile iunie şi iulie 1977, iar în luna august a aceluiaşi an, următoarele sume: 288 lei, 2.762 lei, 248.500 lei şi 2.104185 lei. Din adeverinţa mea rezultă că în luna aprilie 2000 am primit următoarele sume: 9.089.129 lei şi 90.891.291 lei. Sunt doar cîteva din erorile majore descoperite în conţinutul adeverinţelor de venit eliberate de CMZ Constanţa. Din discuţiile avute cu colegii am constatat ca doar o singură adeverinţă eliberată de CMZ Constanţa conţine date complete pentru întreaga carieră militară, iar erorile privind dublarea sau triplarea sumelor sunt frecvente, la fel şi diminuarea sau mărirea artificială a veniturilor“, a declarat preşedintele SCMD - Filiala Constanţa, col.(r) Remus Macovei. Pensionarii militari spun că dacă această bătaie de joc nu va înceta şi dacă nu se va ţine cont de sentinţele judecătoreşti, vor iniţia acţiuni în justiţie împotriva tuturor persoanelor vinovate.