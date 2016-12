Nereguli şi la Ministerul Turismului?

Dacă ex-ministrul Monica Iacob Ridzi va purta ştampila de persoană care şi-a bătut joc de banul public (lucru ce urmează a fi dovedit sau nu de procurorii anticorupţie), ministrul Turismului, Elena Udrea, se confruntă cu o problemă de imagine. Un cotidian central a descoperit unele neclarităţi în ceea ce priveşte contractul pentru campaniile internaţionale de promovare a turismului românesc. Primele lucruri confuze au apărut anul acesta, în zilele evenimentului de promovare “România, land of choice” de la Paris, din 5 iunie. Jurnalul Naţional arată cum caietul de sarcini şi solicitarea de ofertă pentru evenimentul din Franţa au fost făcute în mare grabă, astfel că elementele de calendar arată că selecţia de oferte era deja rezolvată înainte de deschiderea plicurilor. Dovada oferită de jurnaliştii cotidianului cu pricina este oferta în plic sigilat care se deschidea la data de 2 iunie 2009, iar evenimentul a avut loc trei zile mai tîrziu. Aşadar, cîştigătorul licitaţiei urma să rezolve în două zile tot ceea ce ţinea de transportul la Paris al grupului folcloric, cazarea grupului, organizarea unei cine festive vip la un restaurant select pentru 100 de invitaţi, găsirea promoterilor pentru eveniment. Plus alte dotări necesare evenimentului: bannere, materiale promoţionale personalizate, invitaţii personalizate şi expedierea lor. Pe de altă parte, potrivit declaraţiei ministrului Udrea, toată acţiunea de la Paris a costat 88.000 de euro, însă oferta financiară a cîştigătorului s-a ridicat la 73.992 de euro. La acţiune erau anunţaţi Ilie Năstase, Nadia Comăneci şi Gheorghe Hagi. În caietul de sarcini a fost specificat în mod expres capitolul “onorarii pentru personalităţile invitate”. Personalităţile încasau 28.650 de euro, dar Ministerul Turismului precizează că “suma facturată a fost diminuată, printre altele, şi cu onorariul cuvenit lui Gheorghe Hagi”. Însă, Ilie Năstase şi Nadia Comăneci nu au confirmat nici ei primirea vreunei remuneraţii. Pentru hostess şi promoteri erau “destinaţi” 6.000 de euro, însă s-au cheltuit doar 2.000. Mai mult, deşi Udrea susţine că Ministerul Turismului nu desfăşoară campanii de publicitate legate de acţiunile lui, ci doar promovează destinaţii turistice, pentru inserarea unei imagini de două secunde cu sigla MT la emisiunea “All inclusive”, ministrul plăteşte unui post de televiziune nu mai puţin de 832.162 de lei. Întrebat de un jurnalist cum comentează faptul că Ministerul Turismului a alocat 200.000 de euro, fără licitaţie, unei emisiuni difuzate de Realitatea TV în care sigla ministerului apare cîteva secunde, premierul Emil Boc a arătat că “România are nevoie să fie promovată. Eu văd pe toate televiziunile cum se face reclamă “Haideţi în Grecia”, “Haideţi în Malta”, “Haideţi în Turcia”, dar nu am văzut niciodată să se vorbească “Haideţi şi în România”, să comunicăm ceea ce avem de comunicat şi cred că avem foarte multe lucruri frumoase care nu sînt semnalate. Deci cred că orice investiţie în turism este o investiţie în promovarea României”. Cînd ziaristul l-a întrebat dacă legile în România nu ar trebui respectate şi nu ar fi trebuit organizată o licitaţie pentru acordarea acestui contract, premierul a răspuns: “Legile nu se discută, eu vorbesc de principiu”.