Netanyahu are o listă cu cercetători ruşi care ajută Iranul în domeniul nuclear

Premierul israelian a transmis Kremlinului o listă cu cercetători ruşi despre care israelienii cred că ajută Iranul să dezvolte bomba nucleară, iar lista a fost prezentată cu ocazia recentei vizite secrete în Rusia, relatează Times online. Netanyahu s-a dus la Moscova luna trecută, împreună cu Uzi Arad, consilierul său pentru securitate naţională. ”Am auzit că Netanyahu a transmis o listă şi dovezi concrete ce arată că cetăţeni ruşi ajută iranienii să dezvolte bomba”, a spus o sursă din Ministerul rus al Apărării. ”De aceea s-a păstrat secretul. Ideea era ca Moscova să nu fie pusă într-o situaţie stînjenitoare, nu neapărat să se treacă la acţiune”, potrivit sursei. Surse israeliene au spus că întîlnirea în cursul căreia premierul israelian a numit experţii ruşi a fost una tensionată.

În capitalele occidentale, aceste lucruri sînt tratate însă cu precauţie, iar oficiali americani şi britanici au spus că implicarea cercetătorilor ruşi aparţine trecutului. Potrivit oficialilor americani, îngrijorările legate de acţiunile unor experţi ruşi, care acţionau fără aprobare oficială, au fost aduse în discuţie de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, într-un raport emis în urmă cu peste un an. ”A existat un ajutor din partea ruşilor, nu a Guvernului, ci din partea unor indivizi”, a spus David Albrights, fost inspector pentru armament. Însă, oficialii israelieni insistă că orice cercetăror rus care ar lucra cu Iranul nu ar putea face aşa ceva decît cu aprobare oficială. În plus, Robert Einhorn, consilier pentru neproliferare al lui Hillary Clinton, a declarat că unele companii ruse au furnizat material folosit de Iran în fabricarea de rachete balistice.

Intenţiile Iranului continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare

Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Nucleară (AIEA), Mohamed ElBaradei, a afirmat duminică, la Teheran, că ”se menţin îngrijorările în privinţa intenţiilor Iranului în materie de tehnologie nucleară”. Directorul AIEA a recunoscut că instituţia pe care o conduce nu are dovezi că Iranul şi-ar construi o bombă atomică sub acoperirea unui program nuclear civil, dar a spus că îngrijorările în această privinţă se menţin, iar Teheranul ar trebui să aducă mai multe clarificări în privinţa activităţilor pe care le desfăşoară. ElBaradei, aflat la final de mandat, este încredinţat, pe de altă parte, că disputa comunităţii internaţionale cu Iranul pe tema programului nuclear poate fi rezolvată cu ajutorul diplomaţiei. ”Iranul stăpîneşte tehnologia de îmbogăţire. Iranul stăpîneşte ciclul de producere a combustibilului, are instalaţii de cercetare şi va avea o centrală nucleară. Dar se menţin întrebările în legătură cu intenţiile Iranului şi este motivul pentru care continuă inspecţiile”, a spus ElBaradei, care a anunţat că noul centru iranian de îmbogăţire a uraniului din apropiere de Qom va fi inspectat de AIEA la 25 octombrie. ”Este important pentru noi să trimitem propriii inspectori să facă o vizită globală a centrului în chestiune şi să ne asigurăm că acesta a fost construit în scopuri paşnice”, a declarat ElBaradei într-o conferinţă de presă. Existenţa acestei uzine situate în apropiere de Qom, oraş din centrul ţării, a fost dezvăluită la 25 septembrie, ceea ce a generat îngrijorare dar şi critici în unele capitale occidentale.

Pe de altă parte, directorul AIEA a anunţat că Teheranul a acceptat o reuniune la Viena, la 19 octombrie, cu SUA, Franţa şi Rusia, pentru a discuta despre posibilitatea ca o ţară terţă să-i îmbogăţească uraniul. ElBaradei a precizat că reuniunea se va ţine sub auspiciile AIEA. ElBaradei a explicat că Iranul a solicitat cooperarea AIEA pentru a garanta carburantul necesar pentru reactorul de cercetare de la Teheran. ”M-am consultat cu un anumit număr de furnizori. Am fost bucuros să constat că răspunsul a fost pozitiv, acest reactor este destinat producerii de izotopi medicali pentru bolnavii atinşi de cancer”, a adăugat directorul AIEA. Şeful agenţiei ONU a primit invitaţia autorităţilor iraniene joi, în aceeaşi zi cînd la Geneva se desfăşura întîlnirea - prima din iulie 2008 - între negociatorul-şef iranian, Said Jalili, reprezentanţii marilor puteri (SUA, Rusia, China, Marea Britanie, Franţa şi Germania) şi şeful diplomaţiei UE, Javier Solana. Marile puteri suspectează Teheranul că încearcă să se doteze cu arma atomică sub acoperirea unor activităţi nucleare civile, ceea ce iranienii dezmint. Discuţiile-maraton de la Geneva au dus la un acord al părţilor ca experţii AIEA să viziteze al doilea centru de îmbogăţire a uraniului. La Geneva, părţile s-au pus de acord şi asupra principiului unei îmbogăţiri a uraniului în afara Iranului, urmînd să fie folosit uraniul slab îmbogăţit produs de centrifugele iraniene.