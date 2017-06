Netflix a comandat primul serial de limbă turcă, o dramă istorică cu acțiunea la Istanbul

Netflix a comandat primul său serial original de limbă turcă, într-o tentativă de a câștiga teren pe una dintre cele mai importante piețe de televiziune din lume, relatează luni Variety. După ce s-a lansat la jumătatea lui 2016 în Turcia, serviciul de streaming a comandat zece episoade ale unei drame istorice care nu are încă titlu, dar care va fi inspirată din istoria și legendele Imperiului Otoman, a precizat Netflix într-un comunicat. Serialul îl are în prim-plan pe un tânăr care descoperă că are puteri supranaturale. Când Istanbulul este amenințat de forțe întunecate, el își unește forțele cu un grup de prieteni neadaptați și împreună vor salva orașul și pe locuitorii lui, precizează Netflix. Onur Guvenatam, care a produs adaptarea de succes a show-ului de pe ABC "Pretty Little Liars", va fi producător executiv pentru prima producție turcească originală a Netflix. Scenariul și producția vor fi asigurate de O3 Medya, iar serialul ar urma să fie lansat pe platforma Netflix în 2018.