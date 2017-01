Neurochirurgi şi neurologi renumiţi din Istanbul, la Bucureşti

Specialişti de renume din domeniul neurochirurgiei şi neurologiei intervenţionale ai Spitalului „Florence Nightingale“ din Istanbul, prof. dr. Talat Kiris şi prof. dr. Ozenc Minareci, vor susţine, mâine, un seminar cu tema “The brain - always a challenge” la hotelul Marriott din Bucureşti. Evenimentul va debuta, la ora 10.00, cu o conferinţă de presă, urmată de seminarul la care sunt aşteptaţi medici neurologi şi neurochirurgi din România, iar de la ora 14.30, cei doi profesori vor oferi pacienţilor diagnosticaţi cu diferite afecţiuni neurologice o sesiune gratuită de consiliere medicală de specialitate. La seminar, cei doi profesori vor vorbi despre abordarea anevrismelor cerebrale, malformaţiilor vasculare, cavernoame, fistule durale şi despre intervenţii chirugicale neuro-oncologice prin utilizarea tehnologiilor avansate (Intraoperative imaging, Intraoperative-MR, Intraoperative-CT) minim invazive, care permit intervenţii chirurgicale pe creier cu dureri reduse, fără incizii şi cu perioadă de recuperare rapidă. Aflat pentru prima dată la Bucureşti, prof. dr. Minareci este unul dintre pionierii din Turcia care au început să lucreze în neuroradiologia intervenţională, având un rol important şi în înfiinţarea primului Departament de Neuroradiologie din Turcia, în 1989. De-a lungul carierei sale, el a efectuat mii de tratamente endovasculare şi a pregătit un număr considerabil de rezidenţi, azi medici practicieni de succes în Turcia şi în ţările vecine. El este specializat în tratamentul endovascular al anevrismelor intracraniene, malformaţii arterio-venoase intracraniene, stenoze vasculare intracraniene sau extracraniene, vasospazm, accident vascular cerebral, fistule arterio-venoase Dural, tulburări vasculare ale coloanei vertebrale, embolizarea tumorii. Prof. Talat Kiris este şeful Secţiei de neurochirurgie şi al centrului GammaKnife din cadrul Spitalului „Florence Nightingale“ şi preşedinte al Secţiei de Neuro-Oncologie din cadrul Societăţii Turce de Neurochirurgie. El este autorul cărţii “Cerebral Vasospasm: New Strategies in Research and Treatment”. Prof. T. Kiris lucrează alături de prof. Minareci de mai bine de 20 de ani. În toată această perioadă, ei au format o echipă de profesionişti, animaţi fiind în permanenţă de dorinţa de a oferi pacienţilor cele mai bune alternative de tratament într-o manieră deschisă, astfel încât aceştia să ia decizia finală cunoscând riscurile şi beneficiile opţiunilor de tratament. Începând cu ora 14.30, cei doi profesori vor oferi o sesiune gratuită de consiliere medicală de specialitate pacienţilor diagnosticaţi cu diferite afecţiuni neurologice. Programarea prealabilă este obligatorie la tel. 0318.256.250 sau pe adresa de e-mail: oana.mihaila@m.ro. Traducerea discuţiilor este asigurată.