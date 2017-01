Nevoie urgentă de incubatoare pentru salvarea vieţii bebeluşilor prematuri

Medicii care lucrează în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Constanţa se văd puşi în situaţia de a practica medicină, de a salva vieţi, cu aparatură insuficientă sau foarte veche. În clinicile spitalului există aparatură veche de peste 30 de ani şi care mai funcţionează doar pentru că este tot timpul reparată. Majoritatea clinicilor se confruntă cu lipsă de aparatură, însă în Secţia de Neonatologie III, nu există decît două incubatoare, fiind foarte greu de salvat viaţa bebeluşilor născuţi prematur. În secţie există doar două incubatoare, însă numărul copiilor care au nevoie de incubator este, de foarte multe ori, mai mare. Mai mult decît atît, cadrele medicale din secţie susţin că numărul incubatoarelor ar fi mai mare, dacă şi celelalte aparate ar funcţiona. De aceea, pentru a salva viaţa micuţilor care au venit pe lume înainte de termen, medicii se văd nevoiţi să apeleze la metode băbeşti pentru a le asigura un mediu propice de dezvoltare bebeluşilor, iar una dintre ele este apa încălzită pe care o toarnă în sticle pe care să le pună lîngă copii. “O sarcină prematură este acea sarcină care se încheie la şase-şapte luni. Bebeluşii au peste un kilogram, însă în ultima perioadă, am constatat că se nasc foarte mulţi copii cu greutate mai mică decît de un kg. Avem mare nevoie de incubatoare performante, care să le permită bebeluşilor să să se simtă la fel ca în burtica mamei”, a declarat asistenta-şef a Secţiei de Neonatologie, Laura Mitache.

Cadrele medicale spun că este foarte important ca un bebeluş născut prematur să se poată dezvolta normal atît fizic, cît şi psihic. De aceea, este foarte important să le fie asigurat un mediu cît mai asemănător cu cel din burta mamei. Mai mult decît atît, durata de spitalizare a unei mame cu un făt născut prematur este mare, de cele mai multe ori ajungînd la două sau chiar trei luni. În momentul de faţă, în secţia de Neonatologie există trei prematuri, unul de 800 de grame, unul de 900 de grame şi cel de al treilea de 3,500 kg. Cadrele medicale fac tot ce pot pentru ca starea micuţilor să se amelioreze şi aceştia să se dezvolte normal, la fel ca toţi ceilalţi copii. “Am născut fetiţa la şapte luni. Mi s-a spus că am fost răcită şi că de aceea s-a întîmplat acest lucru. Are 800 de grame, însă medicii mi-au spus că o să se facă mare şi că nu o să am probleme cu ea. Sper să ia în greutate, ca să putem merge acasă, însă cadrele medicale spun că voi sta în jur de două luni în spital. Ar fi trebuit ca la acest sfîrşit de săptămînă să mă căsătoresc, dar voi face acest lucru cînd o voi boteza pe fetiţă”, a spus Ionela Codică, de 17 ani, din Nicolae Bălcescu. Medicii spun că în ciuda controalelor pe care le face viitoarea mamă la specialist, există numeroase cazuri în care sarcina se declanşează din diferite cauze care nu pot fi prevăzute. Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă spune că problema incubatoarelor va fi rezolvată în cel mai scurt timp. “Avem cîteva incubatoare în spital, însă este nevoie de mai multe. Am semnalat Ministerului Sănătăţii această problemă şi am înţeles că le vom primi în curînd, deoarece au fost prinse în planul de achiziţii pe acest an”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Florian Stoian.