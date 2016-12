Nevruzul, sărbătorit de comunitatea tătară

11:20:23 / 23 Martie 2015

Tatarii?

Progeniturile alora care ne-au pradat si cand am luat Dobrogea de la turci in loc sa-i trimitem inapoi in Asia sau mai rau ca plata pentru secolele de ravagii pe care le-au facut locuitorilor de pe aceste meleaguri? Astia n-au avut mai multa cultura decat tigani fmm. Suntem mult prea toleranti. Nu ca le toleram epatarile ci ca le facem publice. Poa' sa face ce mama lor vor atata timp cat tin pentru ei. Dar mult prea des acesti udttmristi apar in media si in special in Telegraf. Mai scutiti-ne!