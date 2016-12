New Jersey recunoaşte căsătoriile gay

De ieri, 21 octombrie, începând cu ora locală 12.01, New Jersey a devenit cel de-al 14-lea stat american care recunoaşte căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Nu toată lumea acceptă modificarea legislaţiei, iar la Newark, o persoană a încercat să întrerupă oficierea primelor căsătorii gay de către primarul Cory Booker. Recunoaşterea căsătoriilor gay în New Jersey a venit după o lungă bătălie juridică. Guvernatorul statului New Jersey, republicanul Chris Christie, un posibil candidat în alegerile prezidenţiale din 2016, a făcut apel la Curtea Supremă din SUA pentru a bloca implementarea legii. În luna iunie, Curtea Supremă a decis că oficialii din New Jersey trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de aceleaşi sex, care trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi cuplurile heterosexuale.