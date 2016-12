New York a declarat război lebedelor

Deşi frumuseţea lor este celebrată încă din Antichitate, iar în Marea Britanie sunt protejate de regină, oficialii statului american New York au declarat război lebedelor şi vor să le extermine, considerând că aceste păsări reprezintă o... ameninţare insuportabilă! Proiectul iniţiat de autorităţile new-yorkeze vizează uciderea celor 2.200 de lebede care trăiesc în acest stat, până în anul 2025, spre marea nemulţumire a apărătorilor lor.

Lebedele au fost introduse în America de Nord de coloniştii europeni, pentru a-şi decora proprietăţile, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Însă în secolul XXI, frumuseţea lor romantică nu mai emoţionează autorităţile americane. Lebedele atacă oamenii, distrug vegetaţia, deplasează speciile locale, reprezintă o ameninţare pentru avioane şi poluează cursurile de apă, pentru că excrementele lor pot să conţină bacteria E. coli, afirmă departamentul de conservare a mediului înconjurător din statul New York. De când un avion al US Airways a intrat în coliziune cu un stol de gâşte, în ianuarie 2009, deasupra metropolei New York, fiind obligat să amerizeze pe râul Hudson, Departamentul Agriculturii din SUA limitează, în fiecare an, populaţiile de gâşte canadiene. Aşa că statul New York vrea să extindă războiul şi asupra lebedelor, ”pentru a proteja integritatea ecosistemului”. Până în 2025 vor fi autorizate doar exemplarele care trăiesc în captivitate şi cele care aparţin unui proprietar responsabil.

Printre altele, metodele de control vor include vânătoarea, capturarea şi eutanasierea, în acord cu directivele ce vizează viaţa sălbatică, se afirmă în acest proiect al Departamentului pentru Mediu. Cuiburile de lebede vor fi la rândul lor distruse, ouăle vor fi sparte sau sterilizate, pentru a evita ecloziunea. Asociaţia Goose Watch NYC / Supravegherea Gâştelor din New York, care se opune limitării numărului de gâşte sălbatice, a cerut ca acest proiect să fie abandonat. ”E pur şi simplu scandalos să vrei să extermini o specie care trăieşte în acest stat de peste 150 de ani”, a declarat fondatorul asociaţiei, David Karopkin. Ideea că 2.200 de lebede ar constitui o ameninţare, într-un stat cu 18 milioane de locuitori, îl revoltă. ”Nu am găsit încă pe cineva care să fi fost rănit grav de o lebădă. Când devin agresive, este adeseori vorba de o reacţie a lor pentru a-şi proteja cuibul sau puii. Oamenii ar trebui să aibă puţin bun simţ”, a adăugat David Karopkin.

O petiţie pe site-ul asociaţiei, contra acestui proiect, adunase deja, marţi, peste 26.110 de semnături. Anumiţi apărători ai politicilor de mediu vor putea să adere la proiectul lansat de autorităţile din New York. Paul Curtis, profesor asociat la Departamentul de Resurse Naturale de la Universitatea Cornell, a subliniat faptul că această măsură ar fi în corelaţie cu o serie de propuneri similare din alte state americane. După părerea lui, patru incidente în care au fost implicate lebede au fost înregistrate pe aeroportul JFK din New York. ”Lebedele pot fi o bătaie de cap şi reduc sursele de hrană pentru celelalte specii”, a subliniat acesta. ”Scopul este de a limita creşterea populaţiei sălbatice şi de a elimina lebedele din spaţiile în care pot cauza probleme. Planul poate fi eficient dacă va combina o varietate de abordări letale şi non-letale”, a adăugat acesta. ”Acest plan este mai echilibrat şi complet decât vor să accepte criticii săi”, a subliniat Departamentul pentru Mediu al statului New York.

Potrivit statisticilor, numărul lebedelor, care trăiesc mai ales pe Long Island, a atins apogeul în 2002, ajungând la 2.520 de exemplare, apoi a înregistrat un uşor declin, scăzând la 2.311 în 2008 şi la 2.200 în prezent.