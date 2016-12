New York, noua „Mecca“ financiară a lumii

New York a luat locul Londrei la vârful topului celor mai mari centre financiare ale lumii, după ce capitala Marii Britanii a fost zguduită de o serie de scandaluri, iar poziţia Regatului Unit ca stat membru al Uniunii Europene a fost pusă sub semnul întrebării, transmite Bloomberg. New York a trecut pe prima poziţie în topul Global Financial Centers Index, „dar cu un avantaj şubred, nesemnificativ din punct de vedere statistic, de două puncte“, potrivit autorilor clasamentului. Totuşi, Hong Kong şi Singapore, cele mai mari centre financiare din Asia, au restrâns semnificativ distanţa faţă de ocupantele primelor două locuri la nivel global.