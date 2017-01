New York se curăţă de teama virusului West Nile

Primarul metropolei New York a anunţat că vor fi pulverizate pesticide în Manhattan, pentru a reduce numărul ţânţarilor purtători ai virusului West Nile, o boală în plină recrudescenţă în acest an, în SUA. Prin intermediul unui comunicat, Departamentul Sănătăţii din New York a anunţat că vor fi pulverizate pesticide, mâine, într-o parte din Central Park şi nord-vestul Manhattanului, zone în care virusul West Nile este deosebit de activ, cu o populaţie de ţânţari importantă şi/sau în creştere. Autorităţile new-yorkeze, care recurg periodic la astfel de acţiuni, precizează că acestea au o concentraţie foarte mică de pesticide şi nu reprezintă niciun risc pentru sănătate când astfel de produse sunt folosite corect. Autorităţile au recomandat totuşi populaţiei să rămână în interior, în timpul desfăşurării acţiunii şi să nu lase afară lucruri sau jucării pentru copii.

De cele mai multe ori, virusul West Nile trece neobservat, dar el poate provoca simptome ce seamănă cu gripa şi, în cazuri rare, complicaţii precum meningita şi encefalita. Boala, care pentru moment nu are tratament, poate fi mortală. Cel puţin 41 de persoane purtătoare ale virusului au murit în SUA, în această vară. În toată ţara au fost înregistrate 1.118 cazuri, dar 80% dintre persoanele infectate nu prezintă niciun simptom.