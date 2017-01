"News of the World" îi plăteşte despăgubiri lui Ashley Cole

Publicaţia "News of the World" şi-a cerut scuze de la internaţionalul englez Ashley Cole şi îi va plăti acestuia daune pentru publicarea a două articole în care jucătorul părea să fi fost implicat în relaţii homosexuale. "News of the World" a publicat, în 12 februarie, un articol în care făcea referire la doi jucători de înalt nivel din prima ligă engleză, implicaţi în jocuri amoroase de tip homosexual cu o personalitate din industria muzicală engleză. Niciunul din numele celor trei bărbaţi nu a fost menţionat. Ulterior, în ediţia din 19 februarie, "News of the World" a publicat o fotografie cu Ashley Cole în compania unui DJ britanic, Masterstepz.

"Deşi fotografia era înceţoşată, unii cititori şi-au dat seama că Ashley Cole era unul dintre fotbalişti şi că Masterstepz era DJ-ul în cauză. Ne bucurăm să precizăm că Ashley Cole şi Masterstepz nu au fost implicaţi în nicio activitate de acest fel. Ne cerem scuze de la ei pentru prejudiciul cauzat şi le vom plăti daune", explică "News of the World" în cele trei pagini în care îşi prezintă scuzele. Valoarea daunelor nu a fost dezvăluită, dar Înalta Curte din Londra, unde Cole şi Masterstepz au depus plîngere împotriva publicaţiei, va anunţa,astăzi, o decizie în legătură cu acest caz.