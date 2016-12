„Newsweek” şi-a găsit un cumpărător

Săptămânalul american „Newsweek”, a cărui ultimă ediţie tipărită a apărut pe piaţă pe 31 decembrie 2012, devenind apoi o publicaţie exclusiv digitală, va fi vândut companiei IBT Media, care deţine şi titlul International Business Times. Oficialii IBT Media au anunţat că vor prelua marca „Newsweek” şi operaţiunile online ale acestei publicaţii de la compania IAC, care deţine în prezent revista. Tranzacţia nu va include şi site-ul de informaţii The Daily Beast, care va rămâne în portofoliul IAC. Vânzarea se va concretiza săptămâna viitoare şi va fi urmată de o perioadă de tranziţie de până la 60 de zile. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică.

Ştirea despre scoaterea la vânzare a „Newsweek“, care a fuzionat în 2010 cu site-ul de informaţii The Daily Beast, apăruse cu mai mult timp înainte în publicaţia „Variety”. Site-ul The Daily Beast a fost lansat în urmă cu patru ani. După doi ani, business-ul The Daily Beast a fost unit cu legendara revistă „Newsweek”, pe care The Washington Post Company a vândut-o, în 2010, miliardarului american Sidney Harman, pentru un dolar. Fondat, în 1933, de un fost jurnalist al publicaţiei „Time” şi preluat de publicaţia „The Washington Post” în 1961, săptămânalul „Newsweek” este un nume de marcă al presei americane. Însă, în cei doi ani care au precedat deciziei de a elimina versiunea sa tipărită, „Newsweek” a înregistrat pierderi de 70 de milioane de dolari. Pe 31 decembrie 2012 a fost publicată ultima ediţie tipărită a „Newsweek”, iar din ianuarie, săptămânalul a devenit exclusiv online.

SCĂDERE DE 10% A VALORII DE CUMPĂRARE Pe de altă parte, grupul de presă american „The New York Times” a anunţat că va vinde publicaţia „The Boston Globe”, pentru suma de 70 milioane de dolari, omului de afaceri John W. Henry, proprietarul clubului de fotbal Liverpool. The Times Co., care deţine principalul cotidian american, „The New York Times”, obţine prin această tranzacţie o sumă cu 10% mai mică decât cea cheltuită în 1993, când a cumpărat publicaţia „The Boston Globe” cu suma de 1,1 miliarde de dolari. Datorită premiilor în jurnalism pe care le are în portofoliu, istoriei sale bogate şi tradiţiei sale, „The Boston Globe” este una dintre cele mai respectate publicaţii din ţară, a declarat John W. Henry, noul proprietar al cotidianului. Tranzacţia include publicaţia „The Boston Globe”, site-ul său, Boston.com, dar şi compania de marketing GlobeDirect şi „The Worcester Telegram & Gazette”, o publicaţie locală din statul american Massachusetts.

John Henry, în vârstă de 63 de ani, a făcut avere din fondurile de investiţii. Este acţionarul principal al clubului de baseball Red Sox şi al clubului de fotbal Liverpool. Publicaţia „The Boston Globe”, care a aparţinut familiei Taylor între anii 1873 şi 1993, s-a confruntat în ultimii ani cu scăderea veniturilor sale.