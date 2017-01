Ne-Yo plănuieşte un film bazat pe viaţa sa

Starul R&B calcă pe urmele lui Eminem, plănuind realizarea unui film ce are la bază povestea vieţii sale. Ne-Yo, care a mai fost implicat în producţii cinematografice, îşi aseamănă viitorul proiect cu filmul “8 Mile”. “Chiar acum lucrăm la film. Acesta se va numi “Venice Beach” şi va fi “8 Mile” al meu, bazat pe întîmplări din viaţa mea”, a declarat Ne-Yo, care şi-a testat talentul de actor în filmul “În ritm de step”, în 2007. Între timp, cîntăreţul şi compozitorul Ne-Yo, cîştigător al premiului Grammy, a lansat albumul intitulat “Year of the Gentleman”. Hitul “Closer”, primul single de pe album, a fost deja răsplătit cu Discul de Aur în SUA, pentru vînzări ce au depăşit 600.000 de exemplare.