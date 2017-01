Nibali, al șaptelea rutier italian învingător în Marea Buclă

Vincenzo Nibali, ciclistul italian al echipei Astana, câştigătorul Turului Franţei în acest an, a declarat duminică seară, la finalul ediției cu numărul 101 a Marii Bucle, că acest triumf reprezintă cel mai frumos moment din viaţa sa. „Este cel mai frumos moment din viaţa mea. Nu mi-am imaginat că poate exista atâta emoţie. Este ceva unic să te afli pe podium, pe Champs-Elysee. Este mult mai frumos decât mi-am imaginat. În iarnă am decis că Turul Franţei este obiectivul meu şi zi de zi m-am pregătit pentru acest moment. Dedic această victorie echipei şi familiei mele. Abia mai pot să respir, este ceva fantastic”, a spus Nibali. Clasat pe locul secund, rutierul francez Jean-Christophe Peraud (AG2R La Mondiale) a afirmat că înainte de începerea Turului Franţei a avut un sentiment bun. „Nimic nu este uşor în ciclism. Trebuie să suferi pentru a ajunge în vârf. Am avut un sentiment bun înainte de începerea Turului Franţei”, a precizat Peraud. Ocupantul locului al treilea în clasamentul general, francezul Thibaut Pinor (FDJ.fr), îşi doreşte să savureze performanţa reuşită în Turul Franţei: „Obiectivul a fost o clasare în Top 10, dar picioarele m-au ajutat să ajung până pe locul 3 şi să câştig tricoul alb (n.r. - tricou acordat celui mai bun tânăr participant). Îmi place să atac, îmi plac munţii şi iubesc ciclismul. Vreau să savurez această performanţă”.

În vârstă de 29 de ani, Nibali, se alătură cicliştilor Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault şi Alberto Contador, care au reuşit să câştige toate cele trei mari tururi (Italia, Franţa, Spania). Italianul s-a impus în Turul Spaniei în 2010 şi în Turul Italiei în 2013. Vincenzo Nibali, care a câştigat patru etape în acest Tur al Franţei (Sheffield, La Planche des Belles Filles, Chamrousse, Hautacam), a devenit al şaptelea rutier italian care se impune în Turul Franţei, după Ottavio Bottecchia (1924, 1925), Gino Bartali (1938, 1948), Fausto Coppi (1949, 1952), Gastone Nencini (1960), Felice Gimondi (1965) şi Marco Pantani (1998).

Pentru prima dată după 30 de ani, Franţa a avut doi ciclişti pe podium, Peraud (37 de ani) şi Pinot (24 de ani) fiind felicitați de preşedintele țării, Francois Hollande. „Preşedintele le urează felicitări cicliştilor Jean-Christophe Peraud şi Thibaut Pinot. Performanţa reuşită de cei doi era aşteptată de 30 de ani de Franţa. Este o mare mândrie pentru ciclismul francez”, se arată într-un comunicat al Preşedinţiei.

ECHIPA ASTANA A CÂŞTIGAT PESTE 500.000 DE EURO ÎN TURUL FRANŢEI. Echipa kazahă Astana a câştigat 539.330 de euro în Turul Franţei 2014, din care 450.000 de euro reprezintă suma primită în urma victoriei italianului Vincenzo Nibali. Cei mai puţini bani a câştigat formaţia italiană Lampre, 9.830 de euro, ceea ce înseamnă o medie de 1.092 de euro pentru fiecare ciclist înscris la start. Clasamentul premiilor încasate de echipele din Turul Franţei la ediţia din 2014 este următorul: 1. Astana 539.330 euro, 2. AG2R La Mondiale 362.880 euro, 3. FDJ.fr 151.720 euro, 4. Movistar 117.050 euro, 5. Cannondale 99.390 euro, 6. BMC 99.180 euro, 7. Tinkoff-Saxo 80.250 euro, 8. Omega Pharma 77.930 euro, 9. Katusha 75.700 euro, 10. Belkin 67.200 euro, 11. Europcar 63.410 euro, 12. Giant-Shimano 63.210 euro, 13. Lotto 35.060 euro, 14. Trek 32.020 euro, 15. NetApp 31.480 euro, 16. IAM 26.610 euro, 17. Garmin 25.360 euro, 18. Sky 24.240 euro, 19. Bretagne-Seche 20.600 euro, 20. Cofidis 18.540 euro, 21. Orica 15.610 euro, 22. Lampre 9.830 euro.