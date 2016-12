Nica îl acuză pe Blaga de aroganţă

Vicepremierul PSD Dan Nica îl acuză pe ministrul PD-L Vasile Blaga de “aroganţă” faţă de miniştrii social-democraţi şi îi atrage atenţia că, în problema prezenţei sau absenţei miniştrilor PSD de la şedinţele Executivului, “totul are o limită”. El îl avertizează pe Blaga că încearcă să rezolve problemele politice personale pe spatele Guvernului, după ce a condus PD-L spre eşec la euroalegeri. Nica a reacţionat astfel după ce Blaga a afirmat că miniştrii care vor pleca din sală la următoarea participare a preşedintelui Traian Băsescu la şedinţa de Guvern, conform avertismentului PSD, vor “pleca cu totul”. Nica a arătat că astfel de declaraţii aduc deservicii atît Parteneriatului pentru România, care a fost creat de două forţe politice egale, cu responsabilităţi şi obligaţii faţă de cei care i-au votat şi care are ca principală obligaţie scoaterea României din criză şi sprijinirea celor cu venituri mici, familiilor cu copii, agricultorilor, pensionarilor în condiţiile economice dificile, cît şi primului-ministru, deoarece este greu de acceptat de către opinia publică faptul că subalternii acestuia se exprimă în numele premierului, ceea ce subminează autoritatea şi credibilitatea deciziilor acestuia. El menţionează că parteneriatul “în niciun caz nu este bazat pe aroganţă şi lipsă de respect”. Mai mult, vicepremierul I-a transmis ministrului democrat-liberal că “după ce a condus PD-L spre eşec în alegerile pentru Parlamentul European, Vasile Blaga are o problemă în propriul partid. Îi recomand lui Vasile Blaga să nu încerce să-şi rezolve problemele politice personale pe spatele Guvernului. În privinţa prezenţei sau absenţei miniştrilor PSD la şedinţele de Guvern, răspunsul meu este foarte clar: totul are o limită. Recomandarea mea este ca Vasile Blaga şi cei care, eventual, îi împărtăşesc opiniile să nu-şi dorească să forţeze această limită”. El are şi o ultimă recomandare referitoare la opiniile cu privire la posibilitatea de a avea un alt Guvern, spunîndu-i lui Blaga să-şi amintească şi de Parlament, care are ultimul cuvînt. Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a declarat, într-un interviu acordat unui cotidian central, că ar vrea să-l vadă pe Traian Băsescu la următoarea şedinţă de Guvern, ca să vadă cine pleacă din sală, el subliniind că poate garanta că “pleacă cu totul”. El a arătat că solidaritatea cu primul-ministru este o condiţie pentru membrii oricărui guvern: “Vor pleca cu totul, pentru că înseamnă că nu sînt solidari cu premierul. Prima condiţie ca să faci parte dintr-un guvern, oriunde în lumea asta, este ca, în orice acţiune, să fii solidar cu primul-ministru. Nu-ţi convine, pleci!”. Pe de altă parte, surse ministeriale spun că, la finalul şedinţei de Guvern, secretarii de stat şi consilierii au părăsit sala, iar miniştrii PSD şi cei ai PD-L au avut o discuţie privind nemulţumirile apărute în urma prezenţei şefului statului la reuniunea de duminică a Cabinetului, discuţie în care premierul Emil Boc a avut o atitudine “împăciuitoare”: “A fost o discuţie lămuritoare, în care fiecare şi-a prezentat nemulţumirile şi care a mai detensionat situaţia. Concluzia a fost că Executivul şi Coaliţia trebuie să lucreze ca o echipă”. Potrivit surselor citate, fiecare ministru dintre cei participanţi la discuţie a prezentat deschis nemulţumirile faţă de partenerii de guvernare, reprezentanţii PD-L acuzînd la rîndul lor că nu este normal ca membri ai PSD să critice un Guvern din care fac parte şi au solicitat ca situaţia “să înceteze”.