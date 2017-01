Nica, instalat oficial în funcţia de ministru al Internelor

Ceremonia de instalare a lui Dan Nica în funcţia de ministru al Internelor a avut loc, ieri, la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), în prezenţa preşedintelui Traian Băsescu, a preşedinţilor Camerelor Parlamentului şi a membrilor Guvernului, în frunte cu premierul Emil Boc. Cu această ocazie, şeful statului a declarat, în deschiderea discursului său, că, deşi este pentru prima dată cînd vicepremierul este şi ministru al Internelor, acest lucru arată importanţa pe care Guvernul o dă acestui minister, nefiind făcută întîmplătoare această numire. El a subliniat că nu trebuie mers pe varianta acuzării sistemelor, ci pe cea a curăţării acestora, pentru că nu sistemele au probleme, ci oamenii. Băsescu a spus că “balansările de probleme în interior şi exterior”, care au avut loc în ultima perioadă, arată că nu sistemul are probleme, ci sînt probleme cu oamenii. El a arătat că nici el şi nici cea mai mare parte a cetăţenilor nu judecă instituţiile statului după întîmplări, pentru că instituţiile “au şi oameni buni şi oameni care nu îşi au locul acolo”: “Efortul principal este să scoateţi din sistem pe cei care nu îşi au locul în sistemul MAI. Este vital pentru credibilitatea dvs şi a ministerului în general”. Pe de altă parte, Băsescu a declarat că nimeni nu pune problema diminuării drepturilor salariale dobîndite prin lege, ci a exagerărilor, ceea ce nu este cazul la MAI. El a adăugat că trebuie să se ştie faptul că “a forţa lucrurile din punctul de vedere al salarizării în acest an este un risc major”: “Ieşirile încruntate ale unor lideri sindicali, ieşirile ameninţătoare nu folosesc la nimic. Rezultatul unei politici salariale nepotrivite nu va duce decît la o grea factură pe care românii o vor avea de plătit”. La rîndul său, noul ministru de Interne, Dan Nica, a declarat, după finalizarea ceremoniei de instalare în funcţie, că are încredere că poliţiştii vor cîştiga lupta cu infractorii şi că bilanţul ministerului îl va face cetăţeanul. Nica s-a arătat convins că “Poliţia, Jandarmeria şi Poliţia de frontieră îşi vor face datoria” şi că activitatea MAI va avea coordonate simple, instituţiile urmînd să-şi facă treaba. Ministrul a mai declarat că trei dintre anchetele aflate în cercetare sînt aproape de finalizare şi că, în scurt timp, vor fi anunţate rezultatele uneia dintre acestea. Întrebat dacă una dintre aceste anchete vizează cazul de la Braşov, Nica a răspuns că nu poate preciza încă despre ce este vorba, deoarece în acest caz continuă cercetările şi pot apărea elemente noi.