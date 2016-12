Nici în acest an nu ne vom imuniza cu vaccin autohton

Nici în acest an nu ne vom imuniza antigripal cu vaccin autohton. Institutul ”Cantacuzino” nu va putea produce vaccin pentru sezonul 2014 - 2015, întrucât mai sunt probleme de rezolvat, iar fabricaţia va fi reluată de anul viitor, a declarat managerul unităţii, Radu Iordăchel. Pentru sezonul 2013 - 2014, Instiututul ”Cantacuzino” a produs 400.000 de doze, iar alte 600.000 de doze de vaccin antigripal au fost achiziţionate de Ministerul Sănătăţii (MS) din import. Dozele produse la ”Cantacuzino” nu au fost distribuite niciodată, întrucât Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) a decoperit că produsul este neconform. ANM a anunţat Institutul ”Cantacuzino”, la sfârşitul lui 2013, că vaccinul antigripal nu poate fi pus pe piaţă, întrucât au fost descoperite probleme. Totodată, ANM a trimis probe, pentru reverificare, la Agenţia Medicamentului din Franţa, care a comunicat, în 31 ianuarie, că vaccinul nu este conform normelor. Rezultatele au indicat faptul că vaccinul antigripal produs la Institutul ”Cantacuzino” are peste 3.000 de unităţi per mililitru de endotoxine, faţă de sub 100 pentru un produs conform. Agenţia franceză a făcut şi un al doilea test, de reconfirmare, care a indicat aceleaşi rezultate. MS a desemnat o comisie de experţi care a analizat efectele vaccinului antigripal. Întrucât produsul s-a dovedit neconform, el a rămas în custodia Institutului ”Cantacuzino”. Ministrul de atunci al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a cerut institutului şi experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) efectuarea unor analize complexe asupra procesului de producţie, pentru identificarea tuturor determinanţilor care au influenţat calitatea produsului. Nicolăescu a sesizat şi SRI, după ce a primit informaţii că salariaţi sau foşti angajaţi ai institutului ar fi influenţat în mod negativ producerea vaccinului gripal. Totodată, MS a cerut Curţii de Conturi să verifice modul în care au fost folosiţi banii publici primiţi de institut şi să stabilească valoarea prejudiciului pentru producţia de vaccin antigripal în care s-a găsit o concentraţie foarte mare de endotoxine. Raportul OMS întocmit după verificările făcute la ”Cantacuzino”, din perioada 25 - 27 februarie, conţinea concluzii şi recomandări în vederea reluării producţiei. Una dintre concluzii era aceea că producţia de vaccin antigripal pentru sezonul rece 2013 - 2014 a început foarte târziu, nefiind suficient timp pentru respectarea adecvată a sistemului de calitate. ”Campania 2013 - 2014 a fost derulată în condiţii de presiune considerabilă, producţia a început târziu, iar aşteptările publice erau mari. S-a stabilit că personalul avea cunoştinţă de acest fapt şi că nu a fost suficient timp pentru respectarea adecvată a sistemului de calitate”, se arăta în raport. În acelaşi context, specialiştii OMS au constatat că personalul angajat a început lucrul târziu, având la dispoziţie un timp redus pentru formare, iar tensiunea a fost mare din cauza incertitudinii păstrării postului. Precizăm că anul 2012 a fost primul în care în campania de imunizare gratuită împotriva gripei nu au mai fost folosite vaccinuri autohtone, după ce, în ianuarie 2012, multe loturi cu doze fabricate la acest institut au fost retrase, din cauza unei concentraţii scăzute a tulpinei B, linia de producţie a fiolelor fiind ulterior închisă.

Institutul „Cantacuzino“, care se număra printre cei mai apreciaţi producători de imunologice din lume, şi-a început declinul în februarie 2010, după ce ANM i-a retras autorizaţia de punere pe piaţă a produselor injectabile, inclusiv a vaccinurilor, întrucât îi expirase standardul de bune practici de fabricaţie. În aceste condiţii, unele programe naţionale de imunizare au fost blocate timp de mai multe luni, iar autorităţile au fost obligate să importe vaccin.