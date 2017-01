Nici o şansă pe terenul liderului

Ieri după-amiază s-a disputat în devans, la Galaţi, întîlnirea dintre CSU Metal şi CS Volei 2004 Constanţa, din etapa a 18-a a Diviziei A1. Aşa cum era de aşteptat, lidera la zi a campionatului nu a lăsat nici o şansă tinerei echipe constănţene de care a dispus cu 3-0 (25-18 , 25-18 , 25-16). “Nu a fost un meci spectaculos. Gălăţencele au început jocul puţin mai relaxate, iar noi am fost mai hotărîte. Chiar dacă am avut o atitudine bună, am făcut numeroase greşeli, îndeosebi la serviciu. Urmărind evoluţia echipei în ultima perioadă, consider că avem şanse reale ca la finele campionatului să urcăm între primele opt echipe”, a declarat directorul tehnic al echipei constănţene, Constantin Ferenţi. Antrenorii Claudiu Piţigoi şi Doina Ferenţi au folosit la Bacău următoarele jucătoare: Poştaru – Vîlcu, Nicolau, M. Radu, Djordjevic, Tikvicki; Mocanu – libero. A mai jucat: Chiriac. Partida a fost condusă de cuplul de arbitri Niculae Stan (Bucureşti), Darius Mesca (Prahova). În ciuda înfrîngerii de la Galaţi, formaţia constănţeană a pasat “lanterna roşie” formaţiei CSM Lugoj. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că echipa care pierde primeşte un punct în clasament, iar constănţencele au două jocuri în plus disputate faţă de bănăţence. CS Volei 2004 va încheia sezonul regulat sîmbătă după-amiază, cînd la Constanţa va sosi CSM Lugoj pentru “derby-ul suferinţei”.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 17 15 2 45: 7 32

2. Dinamo Bucureşti 16 14 2 42: 9 30

3. Ştiinţa Bacău 16 13 3 42:11 29

4. Unic Piatra Neamţ 16 10 6 33:22 26

5. CSU Tg. Mureş 16 10 6 32:22 26

6. Penicilina Iaşi 16 8 8 28:28 24

7. Rapid CFR Bucureşti 16 5 11 19:37 21

8. U. Jolidon Cluj 17 3 14 12:47 20

9. CSM Lugoj 15 2 13 12:42 17

10. CS Volei 2004 17 1 16 9:49 18