Nici o unitate medicală din România nu respectă regulile UE

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a efectuat, vineri seara, o vizită la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. El a vizitat şi cîteva saloane pentru a vedea care sînt condiţiile în care sînt spitalizaţi pacienţii. “La acest spital este un început de bine. Se modernizează unele saloane, se lucrează la modificarea aspectului unităţii sanitare. Cred că, dacă am avea toţi banii astăzi, nu am putea să schimbăm totul pînă mîine. Cred că ar fi nevoie de doi ani pentru ca acest spital să fie o bijuterie”, a declarat ministrul Sănătăţii. Totuşi, în Spitalul Judeţean, situaţia nu este chiar roz, deoarece în unele secţii bolnavii dorm cîte doi în pat. Clinica de Chirurgie II este supraaglomerată, iar medicii nu au cum să refuze internările deoarece vin cazuri grave, cu pacienţi care au nevoie de intervenţii chirurgicale urgente. Dacă în urmă cu cîţiva ani, secţia avea 120 de paturi, din cauza reducerii impuse la nivel naţional de Nicolăescu, acum mai are doar 44 de paturi, un număr mult prea mic pentru cîţi pacienţi au nevoie de serviciile secţiei. Pentru această situaţie, ministrul a găsit şi o explicaţie: ”În general, cînd vrei să restructurezi sistemul sanitar, te îndrepţi către achiziţionarea de aparatură de investigaţie şi tratament. Pe ultimul loc este partea hotelieră. Este mult mai important să avem cu ce să diagnosticăm un caz, decît să stea pacientul în condiţii de lux. Există multe secţii care stau goale. Este adevărat că există şi multe secţii aglomerate. Cei care trebuie să facă repartiţia paturilor în secţii sînt chiar cei care conduc spitalele, adică managerii. Trebuie să ştie cum să organizeze paturile pentru a nu exista probleme”, a declarat Nicolăescu, cu ocazia vizitei sale la Constanţa. Ministrul a recunoscut că situaţia din spitale este defectuoasă în ceea ce priveşte confortul pacienţilor şi a admis că nu există nicio unitate sanitară care să respecte regulile impuse de UE, care prevăd cîte şapte metri pătraţi pentru fiecare pacient. De aceea, se impune construirea de noi spitale. “În România există 434 de spitale. Vrem să construim încă 28 de spitale regionale şi judeţene, 16 municipale, orăşeneşti şi comunale. Este nevoie de spitale noi în România”, a completat Nicolăescu. În Constanţa, se va construi un Spital Regional care va deservi şi judeţele limitrofe: Tulcea, Galaţi şi Brăila. “Sperăm ca, în februarie, să înceapă licitaţia pentru proiectarea şi construcţia spitalului, pentru ca, în a doua parte a anului 2008, să demarăm lucrările de construcţie a Spitalului Regional. Pentru această construcţie au fost alocate, în 2007, 500 de miliarde de lei vechi”, a mai declarat el.