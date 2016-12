Nicio clădire din patrimoniul CJC nu are autorizație de securitate la incendiu

Așa cum se întâmplă de obicei, a fost nevoie de o tragedie pentru a afla câte nereguli sunt în jurul nostru și pentru a vedea lacunele legislative care permit aceste abateri. Incendiul devastator de la clubul „Colectiv” a fost un puternic semnal de alarmă asupra faptului că o mulțime de construcții publice din România nu au autorizație de securitate la incendiu. Un document care reprezintă o garanție a faptului că, în cazul izbucnirii unui incendiu, structura și dotările clădirii permit ca flăcările să fie ținute sub control, iar evacuarea să fie efectuată cu ușurință. Ceea ce este cu adevărat șocant este faptul că nu doar cluburile și restaurantele duc lipsă de aceste autorizații, ci și o bună parte dintre imobilele în care funcționează instituțiile publice. Printre acestea se numără și clădirile din patrimoniul Consiliului Județean Constanța (CJC). Anunțul-bombă a fost făcut de vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir, după ședința aleșilor județeni ce a avut loc vineri. „Avem 18 clădiri în patrimoniu și niciuna nu are autorizație de securitate la incendiu. Adevărul este că nu s-a preocupat nimeni de acest aspect până acum și abia după tragedia de la „Colectiv” ne-am dat seama de acest lucru. În prezent, ne ocupăm de întocmirea documentației pentru obținerea acestui act, astfel încât să intrăm în legalitate”, a spus Dragomir. El a mai declarat că au fost depuse actele pentru autorizarea Pavilionului Expozițional. „Acest obiectiv este mai important pentru că Pavilionul găzduiește mai multe tipuri de activități, la care participă mai multe persoane. În plus, cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” ne-au dat un avertisment să remediem problema până la 23 decembrie. În caz contrar, activitatea va fi sistată”, a mai explicat Dragomir. Am solicitat lămuriri cu privire la acest subiect și de la oficialii ISU „Dobrogea”, dar nu am primit informațiile cerute până la închiderea ediției. Vom reveni cu datele furnizate de ISU într-o ediție viitoare.

DIFERENȚA DINTRE AVIZ ȘI AUTORIZAȚIE Cu toate că nu au autorizație de securitate la incendiu, clădirile din patrimoniul CJC au fost avizate în ceea ce privește prevenirea și stingerea incendiilor (PSI). În cadrul sesiunii de instruire cu privire la obținerea acestor documente, ce a avut loc în urmă cu două săptămâni, specialiștii ISU „Dobrogea” au explicat care este diferența dintre cele două tipuri de documente. În primul rând, avizul de securitate la incendiu se eliberează înainte de construcția unei clădiri. Documentul reprezintă o atestare a faptului că proiectul tehnic al clădirii respectă principalele norme (PSI). Autorizația, în schimb, se eliberează după finalizarea construcției, în urma unor verificări amănunțite la fața locului. Pentru emiterea acestui document este necesar, printre multe alte acte, un scenariu de incendiu cu indicații foarte clare. Obținerea unei autorizații de securitate la incendiu certifică faptul că o anumită clădire respectă toate normele PSI atât din punctul de vedere al structurii, cât și în ceea ce privește dotările. O aberație a legii atestă că nicio clădire construită înainte de 1998 (cele mai multe imobile din țară fiind ridicate înainte de acel an) nu are nevoie nici de avize și nici de autorizații, decât dacă i se schimbă destinația (de exemplu, dacă un restaurant se transformă în cabinet medical) sau structura (se amenajează noi camere sau se sparg pereți despărțitori). Cu alte cuvinte, clădirile vechi și șubrede pot să ardă fără probleme... cu tot cu persoanele din interior, pentru că așa este legea.

Ce clădiri nu sunt autorizate?

Vicepreședintele CJC a precizat că printre clădirile care nu sunt autorizate în caz de incendiu se află imobilul Muzeului de Artă, cel al Muzeului de Istorie și Arheologie, clădirile Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (inclusiv Acvariul) și chiar cea a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei”, Palatul Administrativ. În afară de cele menționate, printre imobilele neautorizate se numără multe alte construcții ce aparțin CJC și în care funcționează birouri și sedii ale instituțiilor din subordine.