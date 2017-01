Nicio infecţie nosocomială la Spitalul CF Constanţa

În primul trimestru al anului în curs, medicii Spitalului CF Constanţa nu au raportat niciun caz de infecţie nosocomială, potrivit afirmaţiilor directorului, dr. Dorel Oprea. „Nu mai avem medic epidemiolog, dar am alcătuit un compartiment care are în evidenţă toate aceste probleme. Până acum nu ne-au raportat niciun caz de infecţie intraspitalicească. Nici anul trecut numărul infecţiilor raportate nu a fost mare, nu am depăşit media pe ţară”, a mai spus managerul. În ceea ce priveşte anunţatul control la nivelul tuturor spitalelor CF din ţară, dispus de către ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, (după incidentul de la Spitalul CF 2 din Bucureşti, când mai multe paciente s-au ales cu infecţii grave din cauza infecţiilor nosocomiale) dr. Oprea nu ştia nimic ieri, însă afirmă că este gata în orice moment să primească echipa de lucru.