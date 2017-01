Nicio şansă de scăpare din... arest

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a spulberat definitiv speranţa constănţeanului Sorin Bogdan Zvârcolescu de a i se revizui dosarul în care a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. În acest fel, el încerca să scape de stat după gratii, însă magistraţii instanţei supreme au respins, ieri, recursul formulat de Zvârcolescu pe motiv că argumentele aduse de acesta au fost nefondate. Reamintim că tânărul a solicitat revizuirea cazului său, bazându-se pe declaraţia dată de un cămătar care a luat asupra lui toată vina, dar nu a fost de ajuns pentru ca procesul să o ia de la zero. Drept urmare, Zvârcolescu va rămîne după gratii şi îşi va executa pedeapsa primită. Potrivit actului de inculpare, pe 29 noiembrie 2006, Zvârcolescu a fost prins în flagrant pe terasa restaurantului „New Safari”, din Constanţa, în timp ce primea suma de 300 de milioane de lei vechi de la o bătrână ce fusese strămutată din Bulgaria. Tânărul, administrator la o societate comercială, a încercat să obţină banii cu promisiuni false. El a minţit-o pe Elena Bododel că o poate ajuta într-o problemă, dar a cerut în schimbul favorului sume mari de bani. Flagrantul a fost organizat după ce nepotul bătrânei l-a denunţat pe Zvârcolescu. Conform procurorilor DNA, femeia, a cărei familie fusese strămutată din Bulgaria, trebuie să primească, potrivit Legii 9/1998, despăgubiri de la Statul Român în valoare de peste 1,8 miliarde de lei vechi. Cererea a fost formulată încă din anul 1999 şi a fost aprobată abia în iunie 2006, urmând ca plata să se facă mai târziu în două tranşe. Nepotul femeii a aflat că Sorin Bogdan Zvârcolescu ar avea relaţii la ANRP şi că ar fi ajutat pe altcineva cu o problemă similară, aşa că a apelat la el. Cei doi s-au înţeles ca, din valoarea primei tranşe, Zvârcolescu să primească 40%, iar din a doua, 60%. După cinci zile de la data la care i-a dat toate actele necesare, femeia a primit 775 milioane lei vechi, respectiv prima tranşă. Nemulţumiţi că vor trebui să-i dea lui Zvârcolescu 300 milioane lei vechi, oamenii i-au sesizat pe procurorii anticorupţie. În plus, observând că nepotul bătrânei nu prea mai are de gând să-i dea banii promişi, Zvârcolescu începuse să-i ameninţe că le va da foc la casă, la maşină sau chiar că-i va omorî. În urma denunţului formulat, Zvîrcolescu a fost prins în flagrant, arestat şi trimis în judecată.