Nicio schimbare guvernamentală...

Aşa-numita remaniere a miniştrilor democrat liberali nu îi convinge pe membrii opoziţiei. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, susţine pe blogul său că orice variantă de remaniere a Guvernului Boc ar fi ineficientă atât timp cât politicile rămân aceleaşi. \"Direcţia e greşită, iar majoritatea covârşitoare a populaţiei crede asta. A vorbi acum despre remaniere şi a pune în această ecuaţie doar câteva nume este ca şi cum ai încerca să machiezi un cadavru\", scrie Năstase în postarea sa. Năstase identifică şi câteva posibile scenarii pe care le-ar avea Băsescu atunci când vine vorba de remaniere, însă crede că principalul obiectiv al şefului statului este să menţină controlul asupra Guvernului, dar în acelaşi timp să recupereze controlul pierdut asupra propriului partid. „E greu de crezut că Băsescu va alege un singur obiectiv, prin renunţarea la celălalt. Va face asta doar dacă nu are de ales. Dar acum are\", scrie liderul PSD. Scenariile identificate de Năstase îl includ pe Boc în continuare în funcţia de premier, adică rămâne puntea lui Băsescu cu Guvernul, şi vizează ori amânarea oricăror decizii şi menţinerea status-quo-ului, precum şi alegeri interne amânate, fie eliminarea unor nume grele din Guvern sau, o ultimă variantă probabilă, ar fi păstrarea aceleiaşi echipe la guvernare, însă impunerea unor măsuri noi. Nici deputatul PNL Mihai Voicu nu a văzut cu ochi buni întâlnirea de miercuri seară dintre parlamentarii şi conducerea PDL. \"A fost mai degrabă un soi de terapie de grup, în două episoade, cel de-al doilea urmând azi. Asociaţia Pediştilor Anonimi. UDMR se ţine de principiul conform căruia ei nu remaniază nimic niciodată, partidul traseiştilor mai cere, deci nici vorbă să dea, baronii PD par intangibili şi fiecare are de susţinut pe cineva. Vor fi trei sau patru victime minore şi asta înseamnă că remanierea nu va face sens nici măcar în unica zonă în care ar fi contat, situaţia internă din PD\", a susţinut liberalul.