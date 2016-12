Nicio surpriză în Divizia A1 la volei feminin

Vremea nefavorabilă nu a încurcat prea mult disputarea ultimei etape a turului Diviziei A1 la volei feminin. Singura partidă rămasă nedisputată din runda a 11-a este cea dintre CSM 2007 Focşani şi CS Volei 2004 Tomis Constanţa, data disputării jocului urmând să fie anunţată. În rest, aşa cum era de aşteptat, cele mai echilibrate partide ale etapei au fost CSU Metal Galaţi - Ştiinţa Bacău 3:2 (meci desfăşurat vineri), şi CSU Tg. Mureş - SCM U. Craiova 2:3 (sâmbătă), dar câştig de cauză au avut tot favoritele. Surprize nu s-au înregistrat nici în celelalte trei partide ale rundei, unde s-au înregistrat doar victorii categorice: U. Cluj - IOR Bucureşti 3:0 şi CSM Sibiu - Penicilina Iaşi 0:3 (sâmbătă), Dinamo Bucureşti - Unic Piatra Neamţ 3:0 (duminică). După disputarea acestei etape, CSU Metal Galaţi, 20p, a urcat în fruntea clasamentului, dar campioana en titre are meci mai mult disputat faţă de principalele urmăritoare, CS Volei 2004 Tomis Constanţa (19p, setaveraj: 29:6) şi Dinamo Bucureşti (19p, 27:7). Titlul de campioană de iarnă îi va reveni, cel mai probabil, echipei constănţene, care mai are de disputat o partida de la Focşani şi are un setaveraj mai bun decât Dinamo. Celelalte două întâlniri rămase de disputat în acest an vor avea loc pe azi, între IOR Bucureşti şi Unic Piatra Neamţ, şi mâine, între IOR Bucureşti şi Dinamo Bucureşti. Prima etapă a returului va avea loc pe 9 ianuarie.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 11 9 2 28:10 20

2. CSV 2004 TOMIS 10 9 1 29: 6 19

3. Dinamo Bucureşti 10 9 1 27: 7 19

4. Ştiinţa Bacău 11 8 3 28:12 19

5. Penicilina Iaşi 11 8 3 25:14 19

6. SCM U. Craiova 11 6 5 24:17 17

7. CSU Tg. Mureş 11 5 6 19:21 16

8. U. Jolidon Cluj 11 3 8 11:24 14

9. Unic Piatra Neamţ 10 3 7 12:21 13

10. CSM Sibiu 11 2 9 7:29 13

11. IOR Bucureşti 9 1 8 5:25 10

12. CSM Focşani 10 0 10 1:30 10