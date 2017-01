Nicio zi de pauză la Săgeata Năvodari

Învinsă duminică, scor 0-2, în fieful celor de la FC Snagov, Săgeata Năvodari a pierdut şefia clasamentului Seriei I a Ligii a II-a, însă elevii lui Aurel Şunda au rămas pe o poziţie care asigură promovarea în prima ligă. Eşecul, primul în deplasare în actualul sezon, nu l-a supărat pe tehnicianul năvodărean, care s-a declarat mulţumit de atitudinea jucătorilor. „O înfrângere nu pică niciodată bine, dar nu sunt supărat pe jucători. Au jucat, au avut posesie, dar am primit un gol pe o serie de greşeli în apărare şi am ratat prea mult pentru un meci disputat în deplasare. Se întâmplă să iroseşti ocazii de a marca, dar trebuie să fim puternici şi să ne revenim”, a spus Şunda. Jucătorii de la Săgeata nu au avut nicio zi liberă, revenind la antrenamente ieri pentru a pregăti derby-ul FC Farul, programat sâmbătă, în etapa a 9-a a ligii secunde, la Năvodari. „Pentru noi este un meci foarte important, pentru că suntem încă în faţă, iar lupta este deschisă. Va fi o partidă dificilă, pentru că dăm piept cu Farul. Farul rămâne Farul, o echipă de tradiţie, cu jucători buni. Conform clasamentului avem prima şansă, dar nu cred că Săgeata poate fi vreodată favorită într-un meci cu FC Farul, pentru că cele două cluburi nu se pot compara ca tradiţie”, a adăugat Şunda. Antrenorul năvodărean speră să-l aibe la dispoziţie pe fundaşul dreapta Florin Bold, care a revenit la antrenamente după o entorsă la glezna dreaptă, care l-a ţinut departe de teren trei săptămâni. În plus, mijlocaşul defensiv Valentin Apostol a scăpat de o etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene. „Ştiu că vor veni mulţi fani constănţeni în tribune, dar acest lucru mă stimulează, pentru că fotbalul se joacă pentru spectatori. Şi ca jucător, şi ca antrenor, am jucat cu peste 50.000 de fani în tribune”, a încheiat Şunda.