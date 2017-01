Mereu în vervă, implicată în zeci de proiecte, Maia Morgenstern este o actriţă completă, care se bucură de aprecierea şi respectul publicului datorită talentului, dăruirii şi naturaleţei cu care îşi construieşte personajele. De curând, actriţa a fost nominalizată la ediţia 2011 a Premiilor UNITER, la categoria „Cea mai bună actriţă în rol principal”, pentru rolul Ranevskaia din spectacolul „Livada cu vişini”, de Cehov. Prezentă pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, luni, alături de fiul său, Tudor Aaron Istodor, în spectacolul „Tangou final”, artista a vorbit, în cadrul unui interviu acordat cotidianului „Telegraf”, despre proiectele sale artistice, dar şi despre modul în care percepe şi este reflectată în peisajul mediatic autohton.

Reporter (Rep.): În spectacolul „Tangou final”, de Mario Diament, aveţi o serie de replici acide la adresa breslei jurnaliştilor. Împărtăşiţi ceva din opiniile personajului căruia i-aţi dat viaţă, actriţa Valeria Durand?

Maia Morgenstern (M. M.): Niciodată nu mă identific cu personajele mele. Cine are de ascuns mizerie are de ce se teme. Cine nu, are o relaţie sinceră, deschisă. Trebuie să înţelegem că prin presă ne facem cunoscuţi, ne putem exprima opiniile, convingerile. Eu am o relaţie excepţională. Atunci când îmi este încălcată încrederea ştiu să ripostez. Dar, întotdeauna, pornesc de la prezumţia de încredere şi comunicare sinceră, reală, de cunoaştere.

Rep.: Aşa se explică faptul că viaţa dumneavoastră privată este atât de discretă?

M. M.: Nu e foarte interesantă. Este foarte tumultuoasă, dar e atât de deschisă... Nu mi-e teamă să-mi asum bunele şi relele vieţii mele, aşa că nu pot fi vulnerabilă din acest punct de vedere. Nu mi-e teamă pentru că îmi asum absolut orice. Şi fac multe: şi bune, şi rele.

Rep.: În ce proiecte artistice sunteţi implicată în prezent?

M. M. .: Am scos o premieră şi urmează să încep pregătirile pentru un film extrem de uman. De ar fi simulare, ce bine ar fi! E o poveste tragică cu o mamă, cu un copilaş care nu e sănătos. Câteodată, nu toţi medicii sunt atât de inimoşi. Mai e vorba şi de destin, şi de situaţii necruţătoare, dar omenia trebuie păstrată indiferent de severitatea, gravitatea situaţiei, a deciziilor. Se numeşte, „Carmen”, e un titlu provizoriu, iar regia îi aparţine lui Doru Niţescu. Abia au început pregătirile. Sper să se lanseze, cât de curând, filmul domnului Saizescu (n. r. - „Iubire elenă”), un film biografic despre viaţa, povestea şi opera unei pictoriţe grecoaice.