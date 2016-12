Niciun constănţean nu s-a impus în Cupa “Mamaia IDU”, la categoria 10-12 ani

Terenurile de la Tenis Club Idu din Mamaia au găzduit, duminică, ultimele partide din turneul rezervat sportivilor cu vîrste cuprinse între 10-12 ani. Din păcate, niciun sportiv constănţean nu a reuşit să se impună într-una din cele şase probe. În penultimul act au evoluat Ramona Chivu (LPS CSS “Nicolae Rotaru” Constanţa) - la simplu feminin, 10 ani, Ştefan Paloşi (CS Tomis Constanţa) - la simplu masculin, 10 ani, Irina Niţu şi Andrada Surdeanu (CSS Slobozia / CS Tomis) - la dublu feminin, 12 ani, în timp ce Edis Fetisleam şi Sorin Iordache (LPS CSS “Nicolae Rotaru” / TC Con Slobozia) au disputat finala de dublu masculin, 12 ani. Iată cîştigătorii turneului - simplu feminin, 10 ani: Elisa Săraru (Venus Brăila) - Ioana Gună (CS Recon Craiova) 6-3, 6-2; simplu masculin, 10 ani: Radu Săndulescu (Coreco Iaşi) - Bogdan Corbea (CSS Slobozia) 6-2, 6-0; simplu feminin, 12 ani: Iulia Ivaşcu (TC Dia Bucureşti) - Jaquelin Cristian (TC Enache) 6-4, 6-0; simplu masculin, 12 ani: Eduard Adam (Coreco Iaşi) - Laurenţiu Scînteie (TC Pamira) 6-4, 7-6 (3); dublu feminin, 12 ani: Bianca Mihăilescu / Iulia Ivaşcu (CS Aditen Băile Govora / TC Dia) - Jaquelin Cristian / Raluca Gioşanu (TC Enache / Coreco Iaşi) 6-3, 6-3; dublu masculin, 12 ani: Eduard Adam / Marcellino Ferrajolo (Coreco Iaşi / TCB) - Edis Fetisleam / Sorin Iordache (LPS CSS Constanţa / TC Con Slobozia) 6-0, 2-6, 10-7.

De miercuri, la baza sportivă Tenis Club Idu va avea loc a 19-a ediţie a turneului rezervat veteranilor, International Veterans Championship of Romania. Astăzi, de la ora 17.00, este programată şedinţa tehnică a întrecerii, urmînd ca mîine să se desfăşoare primele partide. Se va concura la opt categorii de vîrste, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 şi +70 ani la simplu, organizatorii urmînd să decidă azi categoriile la care se vor introduce probele de dublu şi dublu mixt. „Ca de obicei, foştii jucători vor fi prezenţi la acest turneu. Nu va lipsi nici Cristian Tudor Popescu, prezent an de an la turneu. În total sînt aşteptaţi aproximativ 185 de concurenţi la toate categoriile de vîrstă”, a declarat Marian Sandu, directorul concursului.