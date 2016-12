Niciun minister nu va fi decapitat, deocamdată...

DISCUŢII ÎNCORDATE Vicepremierul liberal Daniel Chiţoiu, care este şi ministru al Finanţelor, a intrat în gura colegilor de partid. Nemulţumiţi că acesta nu este mai incisiv din postura de vicepremier, mai mulţi membri PNL au cerut înlocuirea lui Chiţoiu din funcţia respectivă. Cel care şi-a asumat această solicitare a fost liderul PNL Prahova, Mircea Roşca, care i-a reproşat lui Chiţoiu problemele de comunicare în ceea ce priveşte măsurile economice din poziţia ocupată ca vicepremier. Mai exact, liderul PNL Prahova a luat cuvântul, vineri, în cadrul Delegaţiei Permanente a partidului şi a abordat cazul lui Chiţoiu. După ce Mircea Roşca şi-a exprimat aprecierea pentru activitatea ca ministru de Finanţe a lui Chiţoiu, a susţinut că acesta ar putea să renunţe la poziţia de vicepremier.

REMANIERE Odată învolburate apele în interiorul PNL, a apărut şi zvonul că Guvernul ar putea fi remaniat, unul dintre cei luaţi în discuţie fiind, bineînţeles, Daniel Chiţoiu. Însă, după şedinţa Delegaţiei Permanente, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a infirmat acest zvon, declarând că miniştrii PNL au primit un vot de încredere, după o serie de discuţii care au vizat activitatea guvernamentală. Antonescu a precizat că propunerea privind reconfirmarea sprijinului pentru miniştrii PNL a venit din partea liderului senatorilor liberali, Puiu Haşotti, şi a întrunit consensul membrilor Delegaţiei Permanente. În plus, Antonescu a declarat că miniştrii PNL vor avea o comunicare mai intensă în perioada următoare, precizând că, în cazul funcţiei de vicepremier, Daniel Chiţoiu şi-a îndeplinit misiunea politică. „O remaniere se poate face oricând. Nu am stabilit niciodată că la sfârşitul lui august vom face o remaniere. Nu am şi nu cunosc în partid intenţii pentru remaniere”, a spus Antonescu. La rândul său, şi premierul Victor Ponta a declarat vineri, la finalul şedinţei CExN a PSD, că social-democraţii nu doresc remanierea unor miniştri, el arătând că nu a primit nici de la PNL semnale în acest sens.