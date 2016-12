Niciun responsabil pentru moartea unui sugar

În loc să-i spună „La mulţi ani”, au mers la cimitir, la mormântul lui, şi i-au aprins o lumânare. În ziua în care fiul lor, Ştefan Iulian Bălănică, mort în iunie 2007, pe un pat de spital, ar fi trebuit să împlinească şapte ani, soţii Marieta şi Ion Bălănică, din localitatea Ivrinezu Mare, au aflat că nimeni nu este vinovat de decesul băieţelului. Medicul Manole Iorgovan, de la Spitalul Medgidia, cel care l-a îngrijit, în prima fază, pe băieţel şi pe care soţii Bălănică l-au acuzat că le-a omorât copilul, a fost absolvit ieri, de Curtea de Apel Constanţa, de orice vină. Iniţial, Iorgovan a fost condamnat de Judecătoria Medgidia la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă şi obligat să le plătească părinţilor victimei despăgubiri materiale de 5.000 de lei şi daune morale de 20.000 de euro. Soţii Bălănică au atacat cu recurs sentinţa, sperând că medicul Iorgovan va fi trimis la puşcărie şi va plăti cu vârf şi îndesat pentru moartea copilului. Nu a fost aşa! După ce au analizat toate expertizele medico-legale efectuate în acest caz, şi care nu au fost puţine, magistraţii Curţii de Apel Constanţa au ajuns la concluzia că medicul Iorgovan nu se face vinovat de ucidere din culpă şi l-au achitat. Sentinţa este definitivă.

A MURIT CU ZILE Tragedia care le-a răpit soţilor Bălănică băieţelul pe care-l iubeau ca pe ochii din cap a avut loc la jumătatea lunii iunie 2007. Copilul a murit în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, după o lună de agonie, din cauza unei infecţii generalizate. Înainte de a fi transferat în stare gravă la Constanţa, micuţul fusese internat, timp de 31 de ore, în Spitalul Medgidia, locul în care, cred părinţii, soarta sa a fost decisă de neglijenţa medicului Manole Iorgovan. „A pierit cu zile! Îmi amintesc şi acum tot ce s-a întâmplat atunci. La Spitalul din Medgidia, i-au făcut două injecţii şi o jumătate de perfuzie. Atât! Copilul s-a simţit tot mai rău din momentul în care a fost adus la spital, semn că tratamentul pe care i l-au administrat nu şi-a făcut absolut deloc efectul. I-am spus medicului Iorgovan încă din prima zi, pe 7 mai, să mă lase să plec cu copilul la Spitalul Judeţean Constanţa, dar nu mi-a dat voie. Mi-a răspuns: „Facem tot ce trebuie”, după care mi-a dat numărul lui de telefon. La un moment dat, soţia mea i-a spus unei asistente că burtica băiatului s-a întărit. Ştiţi ce i-a răspuns? „La câte scaune proaste are, ce vrei?”. Pe data de 8 mai, starea de sănătate a copilului s-a agravat. I-au introdus dimineaţă un furtun în rect şi, după câteva minute, copilul a început să tremure şi să-şi dea ochii peste cap. După care a început să scoată mizerie pe nas şi să hârâie. Abia atunci mi-a spus medicul Manole Iorgovan că băiatul a făcut paralizie intestinală şi s-a decis şi el să îi dea voie să plece la Constanţa. Mi-au spus medicii din Constanţa că băieţelul ar fi putut fi salvat dacă era adus mai devreme. L-au operat de trei ori cât timp a stat internat în Spitalul Judeţean, dar nu s-a mai putut face nimic pentru el. Avea organismul invadat de fecale”, a povestit Ion Bălănică.

„NU SUNT VINOVAT” La rândul lui, Manole Iorgovan s-a apărat susţinând că a făcut tot ceea ce a depins de el pentru a salva viaţa copilului. Medicul a dat vina pe părinţii acestuia, care l-ar fi adus prea târziu la spital. „Copilul a avut o boală diareică, provocată de o bacterie extrem de periculoasă. Eu am pus diagnosticul de enterocolită, confirmat ulterior de analizele de coprocultură efectuate. Patologia intestinală ocluzivă a apărut pe o malformaţie congenitală. Diagnosticul meu nu a fost greşit”, a afirmat Iorgovan. Declaraţiile sale au fost infirmate însă de două comisii din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală (INML) „Mina Minovici”, care au arătat că sugarul nu a fost tratat corespunzător la Medgidia, iar transferul lui la Constanţa „s-a efectuat tardiv, micşorând astfel şansele salvării vieţii”. Până la finalul procesului au mai fost efectuate câteva expertize medico-legale, unele dintre ele contradictorii, care l-au determinat pe Ion Bălănică să creadă că are dreptate. „Cu dovezi în mână, am pierdut procesul. Nu e posibil aşa ceva! Obţin o condamnare la Medgidia şi apoi pierd. Nu sunt mulţumit. Voi merge mai departe!”, a declarat ieri, pentru „Telegraf”, Ion Bălănică, la aflarea veştii că nimeni nu va plăti pentru moartea copilaşului său.