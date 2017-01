Niciun spital din România nu este evaluat

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, înfiinţată în ianuarie 2009, nu a reuşit să evalueze niciun spital, şi asta pentru că această comisie nu poate funcţiona din cauză că nu are semnătura ministrului Sănătăţii, Attila Cseke, semnatură care ar fi trebuit dată din luna februarie a acestui an. La finele lunii iunie 2009 au fost înaintate standardele pentru creditarea spitalelor. “Până la urmă, ele au ajuns la Ministerul Sănătăţii pe 2 noiembrie 2009, pe timpul interimatului lui Adriean Videanu care a dispus o comisie pentru analizarea standardelor. S-a considerat că sunt conforme cu legislaţia română şi cu cea europeană, s-a revenit asupra aprobărilor, au fost reînaintate noului ministru pe 5 februarie. De atunci nu este emis ordinul pentru intrarea în vigoare a acestor standarde. Legea spune că numai ministrul Sănătăţii poate să emită ordinul de intrare în vigoare”, a explicat preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, Dan Romulus Şerban. Potrivit oficialului, Comisia are fonduri europene accesate în valoare de milioane de euro.