Nick Cannon confirmă despărţirea de Mariah Carey

Cântăreţul american Nick Cannon a confirmat separarea de Mariah Carey, recunoscând că nu mai locuiesc împreună de câteva luni, în timp ce avocaţii negociază termenii divorţului lor. Nick Cannon, în vârstă de 33 de ani, şi Mariah Carey, de 44 de ani, sunt căsătoriţi de şase ani, dar, potrivit unei declaraţii făcute de soţul cântăreţei, mariajul lor întâmpină probleme de câteva luni bune. ”Sunt probleme în paradis. Locuim în case separate de câteva luni. Principala mea preocupare sunt copiii”, a declarat Cannon pentru The Insider with Yahoo. Cuplul are doi copii în vârstă de 3 ani, gemenii Moroccan şi Monroe.

Apropiaţii cuplului cred că problemele în căsnicia celor doi au apărut după ce Nick Cannon a declarat într-o emisiune de radio, în martie, că a avut aventuri sexuale şi cu alte femei faimoase, printre care vedeta TV Kim Kardashian, iar într-un alt interviu a recunoscut că Mariah Carey a refuzat să facă sex cu el, înainte de a se căsători. Declaraţiile ar fi supărat-o foarte mult pe cântăreaţa americană, făcând-o să se simtă umilită. În plus, Mariah Carey ar fi furioasă pentru că soţul ei lucrează foarte mult, în timp ce acesta s-a declarat neîncrezător, susţinând că a contribuit la bugetul familiei cu 75 de milioane de dolari, din 2011 încoace. Mariah Carey şi Nick Cannon şi-au scos la vânzare, în iulie, reşedinţa din New York. Cei doi nu au mai apărut în public împreună de luni bune, iar Mariah nu a mai făcut nicio referire publică la soţul său din iunie.

Mariah Carey s-a căsătorit cu cântăreţul R&B Nick Cannon, gazda emisiunii „America's Got Talent“, în 2008. Gemenii lor, Moroccan şi Monroe, s-au născut în aprilie 2011. Dacă pentru Cannon acesta a fost primul său mariaj, cântăreaţa americană a fost căsătorită şi cu producătorul muzical Tommy Motola, în perioada 1993 - 1998.