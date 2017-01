Nick Cave, implicat într-un accident rutier minor

Muzicianul australian Nick Cave a fost implicat, marţi seară, într-un accident de automobil minor, în oraşul Hove din Marea Britanie. Potrivit poliţiei locale, în acest accident nu a fost implicat un alt automobil. Nick Cave a intrat cu automobilul său, un Jaguar, într-un stâlp echipat cu un dispozitiv radar şi a avariat gardul de protecţie din jurul acestuia. Incidentul s-a produs în momentul în care muzicianul în vârstă de 53 de ani îi conducea pe fiii săi gemeni, de 10 ani, către un oraş din apropiere, situat pe litoralul britanic. Nick Cave şi fiii săi au scăpat nevătămaţi şi au plecat pe jos acasă. Reprezentanţii poliţiei din comitatul Sussex au declarat că nicio persoană nu a fost arestată în urma acestui incident.

Nick Cave este muzician, compozitor, romancier, scenarist, pictor şi, ocazional, actor. Este cunoscut pentru succesul avut împreună cu formaţia lui, Nick Cave and the Bad Seeds, înfiinţată în anul 1984, care a câştigat admiraţia criticilor de specialitate datorită fascinaţiei membrilor trupei pentru rădăcinile muzicii americane. Popularitatea artistului australian a atins cote înalte în 1995, odată cu lansarea piesei ”Where the Wild Roses Grow”, un duet cu Kylie Minogue, al cărei videoclip a fost promovat şi difuzat de postul MTV.