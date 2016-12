Nick Cave îşi va lansa al doilea roman, în septembrie

Muzicianul australian îşi va lansa cel de-al doilea roman, intitulat ”The Death of Bunny Munro”, pe 8 septembrie, la editura Faber and Faber. Lansarea acestui roman va coincide cu reeditarea primului volum scris de Nick Cave, intitulat ”And the Ass Saw the Angel”, care a fost lansat în 1989. Romanul ”The Death of Bunny Munro” prezintă povestea unui agent comercial care vinde produse cosmetice soţiilor casnice din oraşele de pe coasta sudică a Marii Britanii. După sinuciderea soţiei sale, bărbatul decide să plece într-o călătorie cu fiul său, în vîrstă de 9 ani. Noul roman reprezintă cel mai recent proiect din cariera complexă a artistului Nick Cave, autor de spectacole de musical şi al scenariului filmului ”The Proposition” (2006).

Nick Cave, în vîrstă de 51 de ani, este muzician, compozitor, romancier, scenarist, pictor şi, ocazional, actor. El este cunoscut pentru succesul avut împreună cu formaţia lui, Nick Cave and the Bad Seeds, înfiinţată în 1984, care a cîştigat admiraţia criticilor de specialitate datorită fascinaţiei membrilor trupei pentru rădăcinile muzicii americane.