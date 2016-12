Nick Nolte îşi simte sfârşitul aproape

A fost ales, cândva, cel mai sexy bărbat în viaţă, dar timpul a trecut peste el iar acum, la 72 de ani, Nick Nolte a şocat întreaga lume, recunoscând deschis că îşi simte sfârşitul aproape. ”Simt că nu mai am mult de trăit”, a declarat actorul devenit celebru în toată lumea după ce l-a interpretat pe Tom Jordache în serialul ”Rich Man, Poor Man / Om bogat, om sărac”, în 1976. Greu de recunoscut şi în fotografii, Nick Nolte priveşte totuşi cu detaşare şi chiar cu o doză de umor amurgul vieţii. Încearcă să vadă partea bună a lucrurilor: are mai mult timp pentru sine, deoarece paparazzii nu-i mai sunt mereu pe urme. Actorul nominalizat de trei ori la premiul Oscar şi care are o fetiţă de 5 ani cu partenera lui de viaţă, Clytie Lane, mărturiseşte că îşi petrece zilele pe plantaţia sa de broccoli, dar şi cu adepţii Hare Krishna. ”Îmi place să dansez cu ei”, explică Nick Nolte cel atât de plin de viaţă, încât nimeni nu poate crede că spusele lui sunt adevărate. Dar vârsta şi bolile nu iartă pe nimeni. Credem însă că actorul a fost prins într-un moment prost, pentru că în curând va începe filmările la “A Walk in the Woods”, un lungmetraj în regia lui Richard Linklater, în care îl va avea ca partener pe Robert Redford, un alt actor din generaţia greilor de la Hollywood.

Într-o cu totul altă stare fizică şi psihică se află Jane Fonda, pe care Nick Nolte ar trebui să o ia ca exemplu. La 75 de ani, aceasta recunoaşte că nu se teme de moarte. Şi-a dat seama de acest lucru în 2010, când a fost diagnosticată cu cancer la sân şi ar fi trebuit să se obişnuiască cu ideea sfârşitului, dacă nu ar fi învins boala. “A fost un test bun, pentru că am spus mereu că nu îmi este frică de moarte. Şi nu mi-a fost. Vreau să spun că m-am alăturat familiilor a milioane de femei care au trecut prin asta. Şi ce interesant! Ce călătorie urma! Mă gândeam: Poate voi trece peste sau poate nu. Nu m-am speriat. Sper să nu mor. Dar nu îmi e teamă de moarte”, a declarat Jane Fonda, de două ori câştigătoare a premiului Oscar.