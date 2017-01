Nicki Minaj a fost la un pas de moarte

Ceremonia decernării premiilor acordate de Black Entertainment Television (BET) pe anul 2014 a debutat cu un incident armat în care o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite. Un tânăr de circa 30 de ani a deschis focul asupra mulţimii prezente la una din petrecerile organizate înainte de gala de decernare a premiilor BET. Ulterior, încă un incident violent s-a înregistrat într-un club unde era prevăzut un alt eveniment din cadrul galei BET, în care un bărbat a fost înjunghiat. Aceste episoade nedorite nu au perturbat însă spectacolul şi a fost o seară în care cântăreţul R&B Pharrell Williams, solista rap Nicki Minaj şi artistul debutant August Alsina au fost marii câştigători.

Cel mai emoţionant discurs a fost susţinut de Nicki Minaj, care a câştigat, pentru a cincea oară consecutiv, premiul pentru Cea mai bună artistă hip-hop. Aceasta i-a mulţumit lui Lil Wayne, pentru ajutorul său. ”Ieri am fost la un pas de moarte. Nu am spus nimănui asta, dar chiar am crezut că voi muri. Mi-am spus rugăciunile. Am vrut să chem ambulanţa, dar m-am gândit că imediat va sosi şi presa de scandal. Şi atunci mi-am zis că mai bine aştept să mor. Şi aşa mi-am dat seama că nu îmi mai pasă ce cred ceilalţi”, a declarat, foarte emoţionată, Nicki Minaj, care a găsit apoi puterea să intepreteze cel mai recent hit al său, ”Pills N' Potions”. Nicki Minaj a câştigat şi premiul pentru Cel mai bun grup, alături de colegii săi din Young Money, printre care se numără Lil' Wayne şi Drake. În ultima vreme se simte că Nicki Minaj trece printr-o schimbare. A renunţat la imaginea bombastică şi se prezintă mult mai modest la spectacole, preferând în sfârşit să îşi lase doar vocea să facă impresie…

Pharrell Williams a câştigat două premii, inclusiv pentru Cel mai bun artist R&B / pop, şi a interpretat, în cadrul galei, melodia ”Come Get It Babe”. Beyoncé a fost desemnată Cea mai bună artistă R&B / pop şi, la final, a fost proiectat videoclipul piesei ”Partition”, în care apare împreună cu soţul ei, Jay-Z. Cei doi au câştigat un premiu pentru Cea mai bună colaborare, cu cântecul ”Drunk In Love”. Lionel Richie, în vârstă de 65 de ani, a primit premiul pentru întreaga carieră, ca membru al trupei The Commodores, dar şi ca artist solo. Cântăreţul originar din New Orleans, August Alsina, a fost desemnat Cel mai bun artist, iar trupa rap Young Money a fost desemnată cel mai bun grup muzical. Drake a câştigat premiul pentru Cel mai bun artist hip-hop. Rapperul Usher şi-a rezumat cariera de 20 de ani cu un recital în care a interpretat cele mai cunoscute hituri ale sale, iar Lil' Wayne a cântat, în duet cu Chris Brown, piesa ”Loyal”.

La categoria Cea mai bună actriţă, câştigătoare a fost desemnată Lupita Nyong'o, iar Cel mai bun actor a fost desemnat britanicul Chiwetel Ejiofor, ambii pentru evoluţiile de excepţie din drama ”12 ani de sclavie”, regizată de Steve McQueen, care le-a adus câte un premiu Oscar pentru rol secundar. Militanta pentru drepturile omului Myrlie Evers-Williams a primit premiul umanitar, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la semnarea legii pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare, în 1964. Jucătoarea de tenis Serena Williams a fost desemnată Sportiva Anului, iar jucătorul de baschet Kevin Durant a câştigat premiul pentru Sportivul Anului.

Gala BET Awards, organizată începând din 2001, la Los Angeles, de Black Entertainment Television, recompensează peformanţele persoanelor afro-americane şi provenind din alte grupuri minoritare, în muzică, actorie, sport şi alte domenii din industria de divertisment. Gala BET Awards a fost prezentată anul acesta, ca şi în 2013, de actorul de comedie Chris Rock.