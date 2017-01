Nico s-a făcut remarcată în show-bizz-ul românesc în urma colaborărilor cu trupe precum "Morometzii" şi "BUG Mafia". Cu toate acestea, destul de repede, a reuşit să se detaşeze de aceste colaborări şi să devină cunoscută datorită calităţilor vocale de necontestat, abordînd diferite stiluri muzicale, cel preferat de artistă fiind, însă, R&B. Dar Nico nu uitat de unde a pornit, declarînd, în cadrul unei emisiuni muzicale, că i-ar face plăcere să colaboreze, din nou, dacă i se oferă ocazia, cu membrii cunoscutei trupe hip-hop "BUG Mafia". "Am înţeles că băieţii nu mai vor să colaboreze cu voci feminine, însă dacă mi-ar propune un nou duet, aş fi foarte încîntată", a declarat Nico.

Artista concurează, în prezent, în semifinalele Eurovision pe plan naţional, dorind să reprezinte România la finalele de la Helsinki. Nico participă la preselecţii cu două melodii, una în limba română, "Dulce-amăruie", şi alta în limba engleză, "Love is All You Need". Vedeta este foarte încrezătoare în şansele sale, fiind foarte mulţumită de sound-ul celor două piese. "Sigur că vreau să reprezint România la Eurovision, dar nu vreau să merg la Helsinki pentru o carieră internaţională", a precizat Nico. Pînă a afla rezultatul final, artista îi rogă pe fanii săi să o voteze pentru a intra în marea finală.