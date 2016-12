Nico, departe de soţ şi fiică

Îndrăgita cântăreaţă Nico se află, de o săptămână, într-un turneu prin ţară, alături de artiştii cu care joacă într-o reclamă pentru o cunoscută farmacie, Adrian Enache, Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Free Deejays şi ansamblul folcloric Dorul.

„E un turneu în care ne simţim răsfăţaţi. Până acum, în fiecare oraş, am avut parte de primiri frumoase, în care oamenii s-au bucurat să ne vadă. Pe lângă sesiunile de autografe şi concertele susţinute, am avut timp şi să vizităm diverse obiective din oraşele ţării noastre. De exemplu, la Craiova nu am ratat Palatul RSR. Mai mult decât atât, ne distrăm foarte tare şi trebuie să recunosc că Adrian Enache e cel care dă startul distracţiei. Uneori, mă tem să râd atât de mult, să nu răguşesc” a mărturisit Nico.

Artistei îi este, însă, şi dor de familie. „Sunt obişnuită să fiu înconjurată de familie şi chiar dacă mă simt minunat în caravană, vorbesc foarte mult la telefon cu soţul şi fiica mea, cărora le simt lipsa foarte mult”, a adăugat Nico.