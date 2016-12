Nico Rosberg și-a anunțat retragerea din Formula 1, la doar 31 de ani!

Pilotul german Nico Rosberg, noul campion mondial de Formula 1, şi-a anunţat vineri retragerea din activitate! În vârstă de 31 de ani, Rosberg şi-a explicat decizia prin intermediul unei scrisori pe care a publicat-o pe pagina personală de Facebook.

„În cei 25 de ani de curse, visul meu, singura mea mare dorință a fost să devin campion mondial în Formula 1. Cu toată munca, sacrificiile, acesta a fost țelul meu. Și acum l-am atins! Mi-am urcat muntele, sunt pe vârf și totul pare perfect. Când am câștigat cursa de la Suzuka, iar destinul câștigării titlului se afla numai în mâinile mele, am început să simt presiunea cu adevărat și am început să mă gândesc la încheierea carierei, dacă reușeam să devin campion mondial. La Abu Dhabi, duminică dimineață, am știut că aceea putea fi ultima mea cursă, iar acel sentiment mi-a eliberat capul de gânduri înainte de start. Am vrut să mă bucur de fiecare secundă a acelei experiențe, știind că ar putea fi pentru ultima dată. Apoi s-au stins luminile și am avut cele mai intense 55 de tururi din viața mea. Am luat decizia (n.r. - de a se retrage) luni seară. După ce am reflectat o zi, primele persoane cărora le-am transmis asta au fost Vivian și Georg (n.r. - Georg Nolte, membru al echipei lui Nico), urmați de Toto”, scrie Nico Rosberg într-o postare pe contul oficial de Facebook.

Pilotul german Nico Rosberg (Mercedes) a devenit duminică 27 noiembrie noul campion mondial al Formulei 1, după ce s-a clasat pe locul 2 în Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă a anului. Cu nouă victorii în acest an, Nico Rosberg a obţinut primul titlu de campion mondial din carieră, după ce în sezoanele 2014 şi 2015 a încheiat pe locul 2.

De-a lungul carierei în Formula 1, Nico Rosberg a luat startul în 206 Mari Premii și a obținut 23 de victorii. În 30 de curse a plecat din pole position și a prins podiumul de 57 de ori. În total a strâns 1594,5 puncte.

În Formula 1, Rosberg a concurat pentru echipele Williams (2006-2009) și Mercedes (2010-2016).

