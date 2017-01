Nico şi Vlad Miriţă concurează mîine seară pe scena Eurovisionului

Nico şi Vlad Miriţă, reprezentanţii României la Eurovision, se află, de aprox. o săptămînă, la Belgrad, timp în care au făcut repetiţii şi au vizitat capitala Serbiei. Atît artiştii, cît şi publicul din ţară, mai au doar o zi de emoţii, Nico şi Vlad urmînd să intre în concurs în prima semifinală, care se va desfăşura mîine seară, cînd vor intra în competiţie cu reprezentanţii a 19 ţări.

Nico şi Vlad Miriţă vor reprezenta România la Eurovision cu melodia „Pe o margine de lume” şi vor intra în concurs cu numărul 17, după ţări ca Israel, Moldova, Irlanda şi Finlanda. Ordinea intrării în concurs a fost stabilită în urma tragerii la sorţi, care a fost efectuată de către oficialii Eurovision Song Contest. Pentru prima dată în istoria Eurovisionului, vor fi două semifinale internaţionale, iar în cea de-a doua, din 22 mai, vor concura alte 19 ţări, printre care Croaţia, Danemarca, Bulgaria, Portugalia, Ucraina, Elveţia, Macedonia, Islanda, Cipru, Letonia, Belarus sau Ungaria. Dacă se vor califica în finala din 24 mai, reprezentanţii României vor concura, alături de ţările calificate în cea de-a doua semifinală, cu Marea Britanie, Germania, Franţa, Spania şi Serbia, ţări intrate direct în finală, conform noului regulament de concurs. „Vom face tot ce ne stă în putinţă să obţinem un loc cît mai bun, dar publicul va avea ultimul cuvînt”, a declarat Nico.

Pe scena Eurovisionului, Nico şi Vlad vor purta costume create de designerul Răzvan Sanda, iar machiajul va fi asigurat de Alex Rădulescu, la fel ca şi la filmarea videoclipului piesei „Pe-o margine de lume”.

Posturile TVR 1 şi TVR Internaţional vor transmite în direct semifinalele şi finala concursului Eurovision, în zilele de 20, 22 şi, respectiv, 24 mai, începînd cu ora 22.00. De asemenea, TVR 1 şi TVR Internaţional va prezenta drumul parcurs de Nico şi Vlad Miriţă pînă la momentul sosirii la Belgrad mîine seară, de la ora 21.40, în programul „Making of… Eurovision 2008”, înainte de prima semifinala a concursului. Imagini din sejurul la Belgrad al reprezentanţilor României vor putea fi urmărite în partea a doua a emisiunii „Making of… Eurovision 2008”, care va fi difuzată pe aceleaşi posturi pe 24 mai, înainte de Finala Eurovision 2008.

Pînă în prezent, Irlanda este ţara care a cîştigat Eurovision Song Contest de cele mai multe ori, cu şapte locuri I, fiind urmată de Luxembourg, Franţa şi Marea Britanie, care au cîştigat de cinci ori şi de Suedia şi Olanda, cu patru locuri I.

Luminiţa Anghel şi Sistem, cu piesa „Let Me Try”, au obţinut cea mai bună performanţă românească la o ediţie a concursului Eurovision, în 2005, cînd au ocupat locul trei. Aceştia sînt urmaţi, în ordine, de Mihai Trăistariu, locul patru în 2006 („Tornero”), Monica Anghel şi Marcel Pavel, care au ocupat locul opt în 2002 („Tell Me Why”), Nicola, locul zece în 2003 („Don\'t Breake My Heart”) şi formaţia „Todomondo”, care, la ediţia din 2007, a ocupat locul 13 („Liubi, Liubi, I love you”).