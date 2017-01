Nico, şoferiţă de doar cîteva săptămîni

Cunoscută în lumea show-bizz-ului sub numele de "Nico", Nicoleta Matei, din Ploieşti, este o mamă şi o soţie model şi se caracterizează ca fiind o femeie modestă, inteligentă şi muncitoare. Deşi s-a lansat în muzică destul de tîrziu, a reuşit, într-un timp foarte scurt, să ajungă o interpretă de mare clasă şi una dintre primele voci ale României. Solista, care a reuşit să îşi obţină permisul de conducere în urmă cu puţin timp, declară că, pentru această toamnă, le pregăteşte fanilor un nou album şi chiar o schimbare a stilului muzical.

Ce pregăteşte Nico fanilor pentru această toamnă?

Fanii să se aştepte la foarte multe surprize din partea mea. Deocamdată am terminat albumul şi am schimbat casa de discuri. Sper ca la noua casă de discuri să fie mult mai bine. Acum mai trebuie doar să aleg o piesă de promovare a albumului.

Va fi şi o schimbare a stilului muzical?

Va fi şi o schimbare a stilului muzical. Dar deocamdată ţin totul secret. Pot să le spun fanilor doar că vor avea parte numai de surprize frumoase.

Aceste schimbări probabil că ţi-au răpit foarte mult timp. Cum se împacă familia cu programul tău extrem de încărcat?

Nu încetez să mărturisesc, cu modestie, că mă simt binecuvîntată de Dumnezeu, şi cu darul pe care mi l-a dat - glasul -, dar şi cu o familie fericită. Atunci cînd cariera îţi ocupă aproape tot timpul, numai un om de toată isprava, aşa cum este soţul meu, Laurenţiu Matei, poate înţelege. Sprijinul său este necondiţionat, iar faptul că amîndoi sîntem îndrăgostiţi de muzică ne ajută şi în relaţia noastră profesională.

Ţi-ai fi dorit să îţi începi cariera muzicală mai devreme?

Eu mă simt de 25 de ani. Nu am reuşit să mă lansez mai devreme pentru că părinţii mei au fost mai modeşti, tatăl meu a murit la 47 de ani şi nu am avut resurse materiale pentru a mă lansa. Eu am avut grijă de toţi fraţii: trei fete şi un băiat.

Ţinînd cont că ai o viaţa foarte activă, cu siguranţă că ai nevoie şi de o maşină. Cu arată maşina ta preferată?

O maşină pentru ca să îmi doresc să o am trebuie să fie mică. Am permis de conducere numai de cîteva săptămîni, aşa că îmi doresc o maşină de mici dimensiuni, cu care să mă strecor uşor în trafic.

Eşti o şoferiţă bună?

Eu zic că da. Am luat permisul din a doua încercare, dar am obţinut 25 de puncte la proba teoretică. Mă mîndresc cu acest lucru.