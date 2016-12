Nicodim Ungureanu, pe micul ecran

După ce, în luna martie, a interpretat pe marele ecran rolul primarului din „Condamnat la viaţă”, de Bogdan Dreyer, într-o companie selectă - Gerard Depardieu, Laura Morante şi Harvey Keitel -, actorul Teatrului de Stat Constanţa Nicodim Ungureanu le pregăteşte admiratorilor o nouă surpriză. Astfel, din toamnă, el va fi... Nicu, în telenovela românească „Îngeri pierduţi”, care va fi difuzată, din toamnă, pe un cunoscut post de televiziune.

Partenera lui Nicodim din „Îngeri pierduţi” va fi Clara Vodă, care o va interpreta pe Nuţa, soţia lui Nicu, o femeie simplă, iubitoare şi blândă, care visează la o viaţă liniştită şi fericită.

Despre rolul pe care îl va interpreta pe micul ecran, actorul Nicodim Ungureanu a spus: „Nicu este un om complexat de faptul că nu are şcoală, un tip căruia îi place să se dea mare, care pe deasupra mai are şi patima băuturii, dar şi neîmplinirea sufletească că nu s-a căsătorit cu cine trebuie. Am încercat să arăt şi partea sensibilă a lui Nicu, care este om, până la urmă. El are umorul omului de cartier, asta pentru că are mentalitatea celor care încearcă să se descurce în conjunctura în care se zbate această categorie socială”.

În telenovela „Îngeri pierduţi” mai joacă şi constănţeanca Diana Dumitrescu, alături de Ioana Ginghină, Ioan Isaiu, Alexandru Papadopol, Andreea Ibacka, Mădălina Anea, Timur Vultureanu, Paul Diaconescu, Adina Galupa şi Anghel Damian.