Cum decurge relaţia cu cei doi copii ai dvs.?

Foarte bine. Sînt mari acum, Johnny este clasa a V-a, iar Maria este clasa a VI-a. Cînd pot şi am timp liber, îi ajut la teme, însă atunci cînd eu nu sînt acasă, este o doamnă care stă cu ei. Mă ajută şi Mihai, chiar dacă noi nu mai sîntem împreună. Nu am avut niciodată probleme, mai ales că Johnny a luat premiu în fiecare an şcolar. Nu am niciodată pretenţii absurde, mai ales că în ziua de astăzi răzbeşte mai bine cel fără facultate.

Cum este să fiţi mereu pe drumuri?

Este greu. De obicei, noi plecăm cîte două zile la rînd, dar în această vară am avut concerte în ţară pe o perioadă mai lungă de timp. Este obositor, pentru că circulăm mai mult noaptea şi nu prea avem timp să ne odihnim. În acelaşi timp, este şi foarte frumos, pentru că aşa pot să văd ţara de la un capăt la altul. Încă de pe vremea lui Ceauşescu am plecat în turnee, pentru că eu, alături de o fată, cîntam în deschiderea concertelor formaţiei “Holograf”.

De ce are nevoie un artist tînăr pentru a face carieră în domeniu?

Are nevoie de talent, pentru că vocea şi timbrul vocal sînt date de Dumnezeu. În acelaşi timp, trebuie să muncească mult, pentru că nu poţi să primeşti ceva şi să nu-l valorifici. De asemenea, trebuie să aibă norocul să găsească un compozitor care să îi scrie texte pentru vocea sa şi să ştie cum să îşi vîndă marfa.

Sînteţi adepta schimbării de look?

Femeile se plictisesc foarte repede de look-ul lor, de culoarea părului sau de hainele pe care le poartă. Acum, pot să spun că am găsit, în sfîrşit, o culoare de păr care să îmi placă şi cu care cred că o să rămîn pentru o lungă perioadă de timp.

Cu ce formaţie sau artist autohton v-ar face plăcere să colaboraţi?

Îmi plac foarte mulţi. În ceea ce priveşte partea feminină, dacă pot să spun aşa, îmi plac Andra, Monica Anghel şi Paula Seling, iar dacă ar trebui să mă refer la bărbaţi, atunci aş vrea să colaborez, pe plan muzical, cu Bodo, “Direcţia 5” şi “Holograf”.

Dacă vi s-ar propune să jucaţi în telenovele, aţi accepta?

Nu aş accepta, pentru că un rol negativ nu mi se potriveşte, dar nu îmi place nici să fiu iubita altcuiva. Eu nici măcar nu mă uit la telenovele, pentru că toată lumea plînge şi se creează multe conflicte. Dacă mi-ar fi plăcut actoria, poate că aş fi acceptat, dar eu cînt şi acesta este un argument suficient. Nimic nu este mai presus decît muzica.

Le transmiteţi un mesaj cititorilor “Telegraf”?

Îmi este dor să cînt pentru ei, să susţin un concert în aer liber în Constanţa, îi iubesc foarte mult şi sper să ne revedem cît mai curînd, sănătoşi.