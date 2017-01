Nicola nu îşi doreşte schimbări radicale

Una dintre cele mai bune voci feminine din România, Nicola, nu este adepta schimbărilor radicale. Deşi a venit vara şi majoritatea vedetelor adoptă un look nou, artista va fi aproape la fel ca şi pînă acum. "Voi schimba ceva la felul în care arăt şi mă îmbrac, dar foarte puţin. Nu îmi plac schimbările radicale şi exagerate. Poate îmi voi retuşa look-ul, dar vestimentaţia mea va fi aceeaşi. Mă simt bine în jeans, sînt comozi şi la modă, nu am de ce să nu mai port aşa ceva. Cred că voi încerca să fiu mai feminină, este posibil să mai port şi fuste, dar tot în stilul meu", a declarat Nicola.

Din punct de vedere profesional, artista a schimbat ceva: nu va mai face playback, întrucît are o trupă alături de ea, special pentru cîntări live. Din acest motiv, concertele susţinute pe litoral vor fi mai puţine la număr faţă de anii precedenţi. "Voi veni la festivalurile de la Mamaia şi Callatis, dar nu cred că voi mai avea alte spectacole pe litoral, deoarece nu îmi oferă condiţiile impuse de managerul meu. Eu voi cînta doar live, nu accept să fac playback", a mai spus artista. Pentru această vară, Nicola şi-a propus cît mai multe vacanţe, alături de copiii săi. "Am fost pînă acum în Germania şi în Anglia, la Londra. Vreau să am un concediu frumos, să fiu lîngă copii, să mă pot plimba alături de ei. Mai am în plan şi alte vacanţe, dar nu ştiu încă locaţiile", a mai spus Nicola.