Nicolae Cârnaţ, o mare speranţă a fotbalului românesc

Nu are 12 ani împliniţi, însă impresionează deja prin calităţile pe care le posedă: viteză, tehnică şi o remarcabilă viziune a jocului. Se numeşte Nicolae Cârnaţ şi este liderul generaţie 1998-1999 a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi”. S-a născut pe 8 aprilie 1998 la Alba Iulia şi a pus pentru prima oară ghetele de fotbal în picioare la vârsta de opt ani, la Unirea Alba Iulia, acolo unde l-a avut profesor pe Vasile Ursu. Deşi calităţile de vârf autentic sunt cele care l-au adus în vara anului trecut la Academie, Cârnaţ a început fotbalul ca fundaş, apoi a evoluat şi mijlocaş înainte de a fi trecut pe postul unde se simte cel mai bine, cel de vârf împins. „Tata a fost arbitru vreo 15 ani prin Divizia B, iar mama a jucat volei la CS Blaj. Eu am preferat fotbalul pentru că îmi place cel mai mult. Nu am participant la vreo selecţie pentru a ajunge la Academie. Gheorghe Hagi m-a văzut la faza zonală de la Braşov a Cupei “Hagi” şi la Cupa “Petru Emil” de la Cluj şi a decis că merit să joc la Academie”, spune puştiul minune al echipei de juniori E a Academiei, care, ca orice copil, visează să ajungă un mare campion. „Cristiano Ronaldo este jucătorul preferat, iar din campionatul intern îmi plac Bogdan Stancu şi Kapetanos. Cred că mă asemăn puţin cu portughezul Cristiano Ronaldo în privinţa şutului şi a vitezei. Ţin cu Steaua, însă mi-aş dori să ajung la echipe şi mai mari, Real Madrid şi Barcelona, să pot călca pe urmele celui mai mare fotbalist român, Gică Hagi”, sunt câteva dintre dorinţele lui Cârnaţ.

Despre participarea la a 17-a ediţie a turneului internaţional “Mundialito”, competiţie care se desfăşoară în aceste zile în Portugalia, în localitatea Vila Real de Santo Antonio, Cârnaţ consideră că îl va ajuta mult în carieră: „Este o experienţă foarte mare pe care o câştigăm la acest turneu. Noi ne gândim că suntem în Liga Campionilor. Sunt foarte multe formaţii şi ce este şi mai important este că sunt foarte multe echipe puternice. Este o onoare să fiu jucătorul Academiei şi să pot primi la nevoie sfaturi de la Hagi”. Cârnaţ, care a impresionat încă de la primul joc de la “Mundialito”, când a reuşit patru goluri din acţiune, nu tratează cu superficialitate şcoala, iar cititul este una dintre pasiunile sale. „Cărţile preferate sunt Cireşarii şi Legendele Olimpului. Îmi mai place tenisul de câmp, dar şi să navighez pe internet, să mă documentez în privinţa anumitor lucruri”, spune tânăra speranţă a fotbalului românesc. Calităţile lui Cârnaţ l-au făcut pe antrenorul Marius Codescu să afirme chiar că ar putea fi unul dintre cei mai mari atacanţi ai României: „La vârsta lui are calităţi extraordinare, chiar dacă mai trebuie să lucreze la jocul aerian şi la controlul cu piciorul stâng. Forţa de pătrundere aminteşte de Cămătaru, însă are în plus un dribling foarte bun şi o viteză superioară. Cred că este cel mai bun atacant din ţară la categoria lui de vârstă”.

VICTORIE CU JUVENTUS. În cel mai important meci din istoria Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi”, echipa pregătită de Marius Codescu s-a impus, ieri, cu un scor de forfait, 3-0 (1-0) în faţa formaţiei Juventus Torino. Golurile constănţenilor au fost reuşite Iani, Trancă şi Ianis Hagi, ultimul după o cursă în care fiul lui Gică Hagi a driblat doi jucători, iar mingea a lovit bara transversală înainte de a intra în poartă. Meciul a fost dominat clar de Academia “Hagi”, echipa noastră irosind alte opt-nouă situaţii clare de a înscrie, printre care şi un penalty ratat de Cârnaţ. Au evoluat: Dur - Bozoancă, Manole, Căpuşă, Dumitrescu, Iani, Hagi, Cârnaţ, au mai intrat: Trancă, Anghel, Gheorghe şi Moldoveanu. „Am întâlnit un nume mare din fotbalul mondial, iar echipa a jucat foarte bine. Această victorie poate fi un moment de referinţă în cariera lor, un joc de care îşi vor aduce cu siguranţă aminte peste foarte mulţi ani”, a spus, la final, Gică Hagi. „O partidă cu Juventus este întotdeauna dificilă, însă am făcut un meci bun, ne-am mobilizat foarte bine şi am învins. Sunt cu atât mai fericit cu cât am reuşit să şi înscriu”, a afirmat şi unul dintre eroii partidei, Ianis Hagi, căpitanul echipei constănţene.

CREDINCIOŞI. Înainte de fiecare partidă de la Mundialito, micii jucători ai Academiei şi-au făcut un obicei din a rosti în vestiar o rugăciune. „Cu toţii am vrut să facem ceva care să ne mobilizeze. Ideea ne-a venit mie şi lui Nicu (n.r. - Cârnaţ), iar ceilalţi băieţi au fost imediat de acord. Rostim cu voce tare “Tatăl nostru” şi avem încredere că Dumnezeu ne va ajuta”, ne-a mărturisit Ianis Hagi.

Rezultate înregistrate ieri, în etapa a doua din Grupa a 24-a: Academia “Hagi” - Juventus Torino 3-0, GDRC os Sandinenses - Bondi United 3-0 (Bondi United s-a retras din competiţie), CD Nacional - FC Sao Luis 2-0, E. de Futbol de Conil - Juventus Torni 2-4, Bondi United - E. de Futbol de Conil 0-3, GDRC os Sandinenses - CD Nacional 0-6 Astăzi, de la ora 13.30, Academia “Hagi” întâlneşte echipa portugheză FC Sao Luiz Faro. Clasament: 1. Madeira 7p; 2. Academia “Hagi” 6p (golaveraj: 9-3); 3. Sao Luiz 6p (7-2); 4. Conil Cadiz 6p (7-5); 5. Juventus 4p; 6. Guimaraes 3p, 7. Bondi United 0p. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în Championship Round, ocupantele poziţiilor 3-6 din fiecare grupă vor participa în Consolation Round, iar ocupanta locului 7 va evolua în Friendship Tournament.