Nicolae Constantin este noul viceprimar din Băneasa

Oraşul Băneasa are un viceprimar în persoana consilierului local Nicolae Constantin. În cadrul unei şedinţe ordinare de Consiliu Local (CL) organizate, ieri, cei 14 aleşi locali care formează Consiliul au avut de optat prin exercitarea votului secret din trei candidaţi, unul propus şi susţinut de USL, şi doi care s-au autopropus, unul din partea PNL, Stelică Marin, şi unul din partea PSD, Nicolae Filip. „Nicolae Constantin a primit cele mai multe voturi din partea consilierilor locali, în număr de 11 valabile, iar ceilalţi doi candidaţi au primit câte un vot fiecare. În plus, a mai fost un vot care a fost declarat nul. Fostul viceprimar al oraşului, Titu Pârvu, care era din partea PDL, nu a mai candidat pentru funcţia pe care a deţinut-o, în schimb el a susţinut candidatul propus de Uniune. Constantin este noul viceprimar al oraşului Băneasa. El urmează să primească atribuţiuni în administraţia locală”, a declarat Iordache. Derularea şedinţei de CL de la Băneasa a fost supervizată de lideri din partea celor două partide aflate în opoziţie. Din partea PSD au fost prezenţi la şedinţa de CL Ovidiu Preda şi Petrică Miu, iar din partea PNL a fost prezent Ovidiu Cupşa. Edilul din Băneasa a amintit că, în octombrie 2010, un grup de aleşi locali de la PNL şi PC a iniţiat un proiect de hotărâre prin care a dorit să-l înlăture pe fostul viceprimar din cauză că erau nemulţumiţi de activitatea acestuia. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi, însă hotărârea de Consiliu a fost atacată în contencios de către prefect. Procesul a durat mai bine de un an, iar la finele anului trecut, instanţa a respins contestaţia şi a dat dreptate aleşilor locali. Motiv pentru care consilierii locali au fost convocaţi în şedinţă de CL pentru desemnarea unui nou viceprimar.