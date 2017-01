Nicolae Cuşa: „Romanul Dezacord consumă povestea unei iubiri tîrzii”

La Muzeul de Artă a avut loc, ieri, lansarea cărţii „Dezacord”, apărută la editura Ex Ponto. Lucrarea poartă semnătura scriitorului şi profesorului Nicolae Cuşa, membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR), Filiala Dobrogea. La eveniment au fost prezenţi oameni de seamă ai culturii dobrogene, printre care se numără directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, prof. Ioan Popişteanu - director al Editurii Ex Ponto, scriitorul Ovidiu Dunăreanu – preşedinte al Filialei Dobrogea a USR, consilierul superior din cadrul Direcţiei de Cultură a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), scriitoarea Mihaela Burlacu. „Scriitorul are o bibliografie impresionantă prin numărul de cărţi pe care le-a publicat, este un efort să scoţi, într-un timp relativ scurt, un număr foarte mare de volume”, a spus directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.

Cartea cuprinde XI capitole şi se adresează în special celor care… iubesc cu adevărat. În noul său roman, „Dezacord”, autorul scrie despre drama unei iubiri tîrzii, convertită într-o linişte infinitezimală. Această lucrare este realizată pe noi coordonate estetice şi etice, fiind un roman al individului cu structură socială bipolară, un caz de conştiinţă.

Potrivit scriitorului Nicolae Cuşa, romanul „Dezacord” are o tematică ce îl preocupă de foarte multă vreme. „Romanul consumă povestea unei iubiri tîrzii, a două personaje aflate la vîrsta a doua, cei cu vîrstă înaintată au dreptul la iubire. Am numit această carte Dezacord deoarece aceste două personaje, la un moment dat, sînt în dezacord în ceea ce priveşte modul de viaţă, de familie şi de iubire. Cititorul va vedea despre ce este vorba”, a spus Nicolae Cuşa.

Nicolae Cuşa este cunoscut publicului constănţean ca istoric, eseist şi romancier. Printre cele mai apreciate lucrări ale sale se numără „Macedoromânii pe văile istoriei”, „Aromânii în România”, „Scrieri din Diaspora”, „Plaja îndrăgostiţilor”, „Amarradero”.