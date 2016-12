Nicolae Dică, în topul marcatorilor Ligii 1

Căpitanul formaţiei FC Viitorul Constanţa, Nicolae Dică, a ajuns la o cifră impresionantă în privinţa golurilor marcate în prima divizie de fotbal din România. Cu cele două reuşite din partida cu Ceahlăul Piatra Neamţ, “Dicanio” a ajuns la 100 de goluri marcate pe prima scenă: 34 goluri pentru FC Argeş Piteşti, 58 goluri pentru FC Steaua Bucureşti, un gol pentru CS Mioveni şi 7 goluri pentru Viitorul Constanţa, echipă la care evoluează de la începutul anului 2012, ajutând la promovarea în premieră a formaţiei de la ţărmul mării în Liga 1. Din cele 100 de goluri înscrise, 23 au fost izbutite din penalty, unul chiar în meciul de duminică. Nicolae Dică a devenit al 35-lea jucător care atinge cifra de 100 de goluri în prima divizie. Ultimul care ajunsese la această cifră a fost Claudiu Niculescu, în 2005, când juca la Dinamo Bucureşti.

„Mă bucur că am ajuns la această cifră. Era un obiectiv de al meu şi îmi doresc să mai înscriu, să nu rămân doar la o sută de goluri. Am marcat multe goluri importante, dar cel mai important pentru mine în Liga 1 este cel reuşit în 2005, la meciul cu Timişoara, când am câştigat (n.r. - scor 2-1, Dică - gol cu capul) şi am sărbătorit la final un nou titlu de campioni. Fiecare dintre celelalte reuşite a avut însă importanţa lui, pentru că în general, toate golurile pe care le-am înscris au ajutat echipa la care jucam să şi câştige”, a precizat Nicolae Dică. Mijlocaşul care va împlini 33 de ani pe 9 mai speră ca FC Viitorul să obţină rezultate cât mai bune începând cu meciul de la Vaslui, din etapa a 24-a, programat la finele acestei luni. „Sper să fie de bun augur această întrerupere a campionatului (n.r. - echipa naţională dispută meciurile cu Ungaria şi Olanda din preliminariile CM) şi să ne întoarcem cu punct sau puncte de la Vaslui”, a mai spus Nicolae Dică.