Nicolae Forminte dezminte că ar avea cancer de piele

Antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, constănţeanul Nicolae Forminte, a dezminţit informaţiile apărute în presa centrală, conform cărora ar fi primit un diagnostic sever: cancer de piele. Aflat la Deva, acolo unde pregăteşte gimnastele tricolore, tehnicianul în vîrstă de 52 de ani a afirmat că, într-adevăr, are o pată pe piept, însă aceasta a apărut de acum zece ani şi nu i s-a pus diagnosticul de cancer. „Au apărut aceste informaţii de la oameni care nu mă aşteptam. Este o exagerare care a apărut în presa centrală. Vreau să liniştesc pe toată lumea. Nu am niciun fel de problemă. Am un diagnostic pe care nu ştiu să îl comentez, pentru că nu-l înţeleg, dar nu este vorba de cancer. Am o pată de acum zece ani. Mi s-a spus să mă operez, dar nu mă supără şi nu mă incomodează cu nimic. Este un epiteliom bazal, dar care, de exemplu, în Franţa nici nu este considerat cancer. Am tot amînat să îl operez pentru că ştiţi cum sîntem noi, oamenii. Punem pe primul loc pasiunea şi dorinţa de a face lucruri foarte bune în meserie şi nu ne gîndim că priorităţile sînt familia şi sănătatea”, a declarat Forminte, care s-a arătat extrem de deranjat de faptul că ştirile de ieri i-au afectat familia, dar mai ales băiatul care se află în plină pregătire pentru Bacalaureat. „Regret foarte mult că din dorinţa de a face ceva senzaţional, acest episod a creat disconfort persoanelor care mă iubesc. În special, băiatului meu, care se pregăteşte să susţină Bac-ul şi pentru acest lucru nu o să-l iert pe “prietenul” meu, care nici măcar nu a ştiut exact ce diagnostic am”, a spus Forminte. Vestea apărută în presă a şocat, antrenorul constănţean fiind “bombardat” cu telefoane. „L-am sunat în această dimineaţă (n.r - ieri dimineaţă), dar mi-a spus că nu sînt decît exagerări. Are o problemă, dar care nu pune atîtea... probleme precum s-a scris”, a declarat Elena Frîncu, directorul DSJ Constanţa. Pasionat de activitatea pe care o desfăşoară la Deva, Forminte a spus că va amîna operaţia pentru moment. „Campionatele Internaţionale de Gimnastică ale României, întîlnirea cu Spania, Bac-ul Sandrei şi al băiatului meu sînt priorităţi acum pentru mine. După aceea, vom mai vedea”, a încheiat Nicolae Forminte.